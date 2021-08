Obami za rojstni dan tudi pohan piščanec

Zakonca Obama sta vajena zvezdniške družbe. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Prišla bo tudi Oprah

Prišel naj bi tudi režiser Steven Spielberg. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ne želi daril

George Clooney bo najverjetneje v družbi žene Amal. FOTO: Clemens Bilan/Getty Images

Abrahama je srečal v družbi glasbenih velikanovin, z njim pa so nazdravljali tudi zvezdniki največjega kalibra, kot stain. Pet let pozneje, ko jih je nekdanji ameriški predsednikdopolnil 55, so z njim na rojstnodnevni zabavi veseljačiliinin. Nič manj zvezdniško in razkošno pa ni svoje petdesetice leta 2014. praznovala njegova žena in nekdanja prva dama Amerike, saj so se na njenem seznamu povabljencev med drugimi znašliin. Obamova torej praznujeta velikopotezno in v slogu, zato ne bo nič drugačno niti tokratno praznovanje Barackovih okroglih 60 let, ki jih je dopolnil včeraj. Ob tej priložnosti je HBO po ZDA premierno predvajal prvi del tridelnega dokumentarca Obama: In Pursuit of a More Perfect Union.Na posesti nekdanjega prvega para Amerike na otoku Martha's Vineyard, ki velja za dopustniško igrišče slavnih in bogatih, bo Barack prihajajoči konec tedna nazdravil svojemu novemu letu in novemu življenjskemu desetletju v družbi skoraj 500 družinskih članov in najtesnejših prijateljev, med katerimi so seveda tudi zveneča imena zabavne industrije. V to množico pa ne prištevamo dvestoglavega osebja, ki bo skrbelo, da bodo vsi siti in nihče žejen ter da bo vse potekalo kot po maslu. In četudi je jedilnik še uganka, skoraj gotovo ne bodo manjkali jastogovi zavitki in ocvrt piščanec, ob katerem se Baracku še posebno pocedijo sline.Predlani sta si Obamova za mastno ceno skoraj deset milijonov evrov na mondenem otoku Martha's Vineyard kupila luksuzno hišo, kar kar kriči o bogastvu in privilegiranosti. Prav to njuno posest pa je Barack izbral za prizorišče svoje velikanske rojstnodnevne zabave. Med skoraj 500 povabljenci bodo mendain, manjkali ne bosta niti njegovi hčeriin, a trenutni ameriški predsednikje moral povabilo zavrniti, saj ima polne roke dela s predsednikovanjem. Verjetno tudi s krizo naraščanja obolelih s koronavirusno boleznijo, v čemer tiči tudi razlog, da sta zakonca Obama v teh dneh tarča ostrih kritik. »Bodo šampanjec srkali z maskami na obrazu?« je tvitnil eden, drugi dodal, da moški, ki je pred nekaj leti vodil njihovo državo, prireja »superprenašalski covidni dogodek«, tretji glas pa izpostavil, da za elito očitno ne veljajo ista pravila kot za vse preostale. A je tu slavljencu skočila v bran tiskovna predstavnica Bele hiše, češ da bo Barack praznoval s prijatelji in družino na prostem in v predelu, kjer je možnost okužbe le zmerna. »Poleg tega se bodo gostje testirali, upoštevali pa bodo tudi vrsto drugih zaščitnih ukrepov,« je še dodala. Po poročanju naj bi bili vsi povabljeni že cepljeni, še dodatna varnostna mreža pa bo prisotnost »covidnega koordinatorja«, ki bo skrbel, da bodo vsi v vsakem trenutku zabave upoštevali vse varnostne ukrepe.Novo poglavje življenja bo Obama torej praznoval velikopotezno, razkošno in množično, kot bi koronsko pandemijo že pustili za sabo. Za to petično slavje, ki gotovo ne bo poceni, naj bi zakonca plačala iz lastnega žepa, gostom pa je slavljenec že sporočil, da ne želi daril. Namesto teh naj raje darujejo kateremu izmed dobrodelnih programov, ki jih podpirata z ženo. K prispevkom pa ni pozval le povabljenih, ampak tudi Američane na splošno, naj po svojih zmožnostih donirajo šest, šestdeset ali šeststo ameriških dolarjev (pač navezujoč se na njegovih 60 let) za izgradnjo Obamovega predsedniškega centra, muzeja, ki bo popisal njegovo pot in bo hkrati prostor druženja.Kako se bodo konec tedna zabavali, ni znano. Govorilo se je sicer, da naj bi jim igrala ameriška skupina Pearl Jam, a je njihov predstavnik te govorice zdaj zavrnil.