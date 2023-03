Ob bolnem zvezdniku akcijskih spektaklov so vsa njegova dekleta

Nekoč je bil Bruce Willis eden najbolj prepoznavnih mišičnjakov in junakov akcijskih spektaklov, a v njegovo filmsko kariero je lani nenadoma zasekala huda diagnoza. Ko se ni mogel več spomniti besed, kar je bilo še posebej nadležno med snemanji njegovega zadnjega filma, je obiskal zdravnika in izvedel, da trpi za afazijo, boleznijo, ki vpliva na sposobnost govorjenja ali razumevanja jezika.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je njegova družina pred dobrim mesecem sporočila, da je bila afazija zgolj eden od simptomov, končna diagnoza pa je frontotemporalna demenca. Obstajata dve vrsti tovrstne demence, ena vpliva na bolnikovo obnašanje, druga na govor in razumevanje. Kot pojasnjujejo nevrologi, bolniki v končni fazi razvijejo obe, pri v Nemčiji rojenem igralcu se je začelo z drugo različico, a le vprašanje časa je, kdaj bo začela bolezen vplivati tudi na njegovo obnašanje in značajske lastnosti. In ko so strokovnjaki zvezdnikovi družini pojasnili vpliv bolezni, njen napredek, tudi žalostno dejstvo, da zdravila zanjo ni, se je njegova bivša žena Demi Moore, s katero sta tudi po ločitvi ostala v odličnih odnosih, nemudoma preselila v hišo, ki jo Bruce deli z novo ženo in njunima otrokoma.

Nekoč je bil eden najbolj znanih zvezdnikov akcijskih spektaklov. FOTO: Jack English/Reuters

Ko je zvezdnik minulo nedeljo dopolnil 68 let, so mu njegova dekleta pripravila krasno presenečenje, ob katerem se je mnogim igralčevim oboževalcem orosilo oko. Demi in vse tri hčerke, ki so se rodile v njunem zakonu, njegova nova žena Emma Heming ter njuni hčerki so slavljencu spekle rojstnodnevno pito ter močno spremenjenemu igralcu zapele Vse najboljše. Prek družabnega omrežja se je nato oglasila še Hemingova, ki je dejala: »Danes ima moj mož rojstni dan, moj dan pa se je začel z jokom. Hkrati z njim praznujem in za njim žalujem.« Dva dni pozneje sta zakonca praznovala 14. obletnico poroke, kar je bilo za Emmo še veliko težje. Na družabnem omrežju je objavila nekaj posnetkov izpred štirih let, ko sta se odločila, da obnovita poročne zaobljube.

Tradicija je v Ameriki precej razširjena, pari se za obred, ki močno spominja na poroko, običajno odločijo ob pomembnejših obletnicah, za Hemingovo in Willisa je bila to deseta. In 44-letna manekenka je presrečna, da sta to storila, ko je bil Bruce še zdrav in se je dogodka spominjal.

19. marca 1955 je bil rojen v Nemčiji.

»Tako sem srečna, da sva obnovila zaobljube prav tam, kjer sva se 2009. poročila. Zgrabite vsako priložnost za praznovanje z družino in prijatelji. To so trenutki, ki so pomembni, delčki, ki bodo v spominu ostali za vedno. Naša dolžnost je, da te delčke ohranimo in jih čuvamo tudi za tiste, ki tega morda ne morejo več storiti,« je zapisala Emma ob videu, ki ga je takrat posnela Demi. Pod objavo so se vsule čestitke, spodbudne besede ter ogromno pohval vsem dekletom, ki bolnemu igralcu družno stojijo ob strani.

Bruce in Demi imata tri odrasle hčerke, Rumer je z mamo v začetku marca obiskala revijo modne hiše Versace. FOTO: Eric Gaillard/Reuters