Presenetilo vas bo, koliko bo letos star mož Rebeke Dremelj

Rebeka Dremelj in njen mož Sandi Škaler veljata za zelo zgleden par, ki je skupaj že več kot dve desetletji. Bi pa težko rekli, da sta skupaj že toliko časa, saj sta oba videti zelo mladostno. Rebeka je zdaj na instagramu sporočila, koliko je njen Sandi v resnici star in z razkritjem, verjamemo da, marsikoga presenetila.

Kot je zapisala, bo letos praznoval že abrahama. »A lahko verjameš, da bo tale moj frajer letos že 50? In več kot pol življenja je že z mano. Dobro skrbim zanj,« je zapisala Rebeka. In res bi mu težko dali toliko let.

Rebeka, ki je v zadnjem času po Sloveniji navduševala s svojo predstavo Jamska ženska, se je pred dnevi z družino odpravila na počitnice na Ciper, kjer pa jo je doletela neprijetna situacija. Kot je povedala sledilcem, so zaradi nepredvidenih okoliščin letalskega prometa obtičali v omenjeni državi. Svoj oddih so tako podaljšali za tri dni.

Potovanje je bilo, sodeč po njenih objavah, sicer zelo prijetno (če spregledamo težavo z letalskim prometom). Rebeka in Sandi sta na potovanju naredila tudi nekaj, kar naj bi jima zagotovilo večno ljubezen. Glede na to, da sta skupaj že tako dolgo, se zdi, da je njuna ljubezen res neustavljiva.