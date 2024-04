Severina odštela 30.000 evrov za nov videospot, ki ga ne bo objavila

Severina je polagala veliko upov v pesmi z zadnjega albuma Sorry, ki med občinstvom niso naletele na velik odmev, zato se je izjemno razočarana odločila, ne le da ne bo izdala preostalega dela albuma (t.i. B strani), ampak tudi da ustavi snemanje video posnetka za eno od pesmi.

Hrvaška pevka naj bi, kot je sama objavila na družbenih omrežjih, skladbi 100 stopinj in Vudu riba izdala v okviru prvega dela albuma (A stran), za 100 stopinj pa je posnela visokoproračunski video. Posnetek je bil posnet junija lani, zanj pa naj bi po navedbah poznanih virov odštela 30.000 evrov. Tisti, ki so ga videli, menijo, da je eden najboljših v njeni dosedanji karieri.

Ko je videla, da so se pesmi, ki jih je prvič objavila, zelo slabo odrezale (celo tri imajo skoraj leto dni po objavi manj kot dva milijona ogledov), razen dueta Metak z Nućijem (13 milijonov ogledov), se je Severina odločila: na ta video in drugo skladbo sploh ne izdajo. Nekoliko kasneje se je odpovedala tudi celotnemu drugemu delu albuma, zato se je odločila, da popolnoma spremeni svojo glasbeno usmeritev in se občinstvu predstavi v stari-novi luči ter skladbah, ki jih trenutno pripravlja in za katere še ni znano, kdaj jih bo zapela pred občinstvom.

Ni se odzvala

Pevka se na klice za komentar teh ugotovitev ni odzvala. Severina je sama priznala, da njen zadnji album občinstvo ni sprejelo tako, kot je pričakovala.

»V težkih obdobjih sem hodila v studio samo zato, da ne bi razmišljala o sodiščih, kamor bi hodila enkrat ali dvakrat na mesec. V studio sem hodila samo ustvarjat, na delovno terapijo,« je povedala in dodala: »Novi album mi je bil všeč, ko sem ga delala, ko pa je izšel, ga občinstvo ni sprejelo do te mere, da bi postal hit, ampak na splošno ... Modrić ne igra enako na vsaki tekmi, zame je nova in zanimiva izkušnja. Pomembno je delati, ne stati na mestu,« je povedala Severina.

To je ni ustavilo, da ne bi nadaljevala z nastopi in tako kot doslej dominira v svojem fizičnem videzu. Seve je v kratki svetleči oblekici plesala na hodniku hotela in pokazala, kaj ima, poroča mondo.rs.