Kakšno vreme ustreza vodnarjem

Vodnarji so kot močna nevihta, uporni veter, ki ruši pravila in uničuje načrte. Ne glede na vreme odklanjajo delovanje po programih, pozabljajo dežnik in živijo svobodno, iz trenutka v trenutek. So znamenje, ki namenoma izbira nalive, da bi poskusilo kaj novega, doživelo nov občutek. Če ste vodnar, ste videti občutljivi, v resnici pa ste močna oseba, ki ne kloni zlahka. A vseeno vas veter in nevihte napolnijo z nezadržno nervozo, postanete naelektreni, napadalni in izzivalni.

Všeč vam je vsakršno vreme, ki je drugačno, monotonija vas omejuje, dolgčas uspava vaš zanos. Obožujete veter (vedno se premalo pokrijete), obnori vas spremenljivo nebo in ljubite nepredvidene nevihte, saj dvigujejo vašega duha. Bolj je vreme nenavadno in čudno, bolj vam je všeč – kot megla poleti ali sneg spomladi. Vročina in sopara pa vseeno nista po vašem okusu, saj se tedaj počutite zabuhlo, lenobno in pojavijo se občutki, ki niso združljivi z vašim načinom življenja.