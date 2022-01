Nova ločitev v svetu slavnih: Razhajata se Jason Momoa in Lisa Bonet

Kar šestnajst let je trajala zveza igralcev Jasona Momoe in Lise Bonet, zdaj pa se razhajata. To sta potrdila na družbenem omrežju Instagram. »Vsi smo čutili pritisk in spremembe v teh transformacijskih časih. Dogaja se revolucija in naša družina ni nobena izjema. Novice ne delimo na omrežju, ker bi mislili, da je vredna objave v medijih, ampak da lahko dostojanstveno in pošteno nadaljujemo s svojimi življenji.« Celotno objavo si preberite spodaj. Vest o njuni ločitvi je nekoliko presenetljiva, saj ni nič nakazovalo na trenja v zakonu, niti se niso širile govorice o koncu, ki ponavadi zaokrožijo še pred uradno potrditvijo.

Momoa in Bonetova sta bila poročena štiri leta, vendar v zvezi pred tem že več kot desetletje. Skupaj imata dva otroka, Momoa pa je pomagal tudi pri vzgoji ženine prve hčerke Zoe Kravitz, ki jo je imela iz zakona z glasbenikom Lennyjem Kravitzem. Prvega skupnega otroka sta dobila leta 2007, hčerko Lolu, leto pozneje pa še sina Nakoo Wolfa. Poznata se še iz časov pred svetovno slavo Jasona Momoe, ki jo je dosegel s serijo Igra prestolov. Lise Bonet pa se najverjetneje najbolj spomnite iz komedije The Cosby show.