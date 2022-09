Nosijo ga lahko le kraljevi: poglejte, kako je predsednico sprejela Elizabeta II.

Britanska kraljica Elizabeta II. je v torek prvič v zgodovini novega predsednika vlade, tokrat je to bila sicer predsednica, namesto v Buckinghamski palači sprejela v svoji škotski rezidenci. In temu primerno se je 96-letna monarhinja tudi oblekla. Škotska je po svetu namreč med drugim najbolj znana po kiltih, ta moška krila pa so izdelana iz tartana, na poseben način tkane volnene tkanine s prav posebnim vzorcem, ki spominja na karo, njegov pomen pa je veliko globlji od zgolj modnih smernic ali barvnih preferenc.

Balmoral tartan je v 19. stoletju oblikoval mož kraljice Viktorije.

Kraljica Elizabeta II. na Škotskem pogosto nosi oblačila, značilna za to deželo. FOTO: Jane Barlow/Reuters

Prebivalci Škotskega višavja so nekoč že ob pogledu na kilt vedeli, kateremu klanu kdo pripada, vsak klan je namreč izdeloval tkanino z značilnim vzorcem in barvami. In ko si je kraljicav 19. stoletju zaželela, da bi imela rezidenco tudi v tem delu kraljestva, je njen mož princodločil, da morajo svoj tartan dobiti tudi kraljevi. Oblikoval ga je sam in ga poimenoval balmoral tartan. Vanj je vključil rdečo, sivo in črno, takšne so barve granita, ki ga je mogoče najti v okrožju Aberdeenshire, kjer je Balmoral. Od takrat so oblačila s tem vzorcem nosili vsi člani kraljeve družine, ko so obiskali škotski dvorec, krasi pa tudi mnoge odeje in druge modne dodatke, denimo čepice in šale.

Da bi kraljevi tartan tudi ostal poseben in si ga ne bi prisvojil kakšen običajni smrtnik, pa je pred skoraj sto leti poskrbel takratni kralj Jurij VI., ki je prepovedal njegovo izdelavo, prodajo in nakup običajnim smrtnikom, razen v primeru, da jim to odobri Buckinghamska palača. Ko so leta 1937 izdelovalci tartana iz Edinburga pisali kralju z željo, da bi blago z vzorcem balmoral izdelovali tudi sami, pa so od Jurijevega osebnega tajnika dobili jasen odgovor: »Ta tartan je oseben in namenjen nošnji članom kraljeve družine. Pod nobenimi pogoji ga ne sme nositi nekdo, ki ni njen član, prav tako ga ne sme kupiti, zato množična izdelava z namenom splošne prodaje ni dovoljena.« Prepoved velja še danes z eno izjemo – nosi ga lahko kraljičin osebni dudaš.