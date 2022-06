Nikolini Pišek očita, da želi samo denar: Niti Tuđman ni imel takšnega dvorca

Oče pokojnega Vidoja Ristovića Viktor, znan tudi kot Miša Grof se je obregnil ob sinovo vdovo, Nikolino Pišek. Izjavil je, da je po smrti njegovega sina zahtevala denar. Nikolina je tastove izjave označila za sramotne.

»Nikolina je bolna ženska. V Beograd je prišla samo zaradi denarja. Ni prišla, da bi se po 40 dneh poklonila mojemu sinu, ampak je prišla zaključit hišo. Njej je pomembno samo to, da bo hiša čim prej končana. Pravi, da si je Vidoje to želel najbolj na svetu. Poskušal sem ji pojasniti, da se sin ni niti ohladil, da še niso prišli uradni rezultati obdukcije, ona pa bi rada denar za hišo. Rekel sem ji, da ga je ta hiša, ki jo je ona hotela, ubila. Njej je važno samo, da se troši.« Prvo Vidojevo ženo je označil za čudovito in dejal, da ga redno obiskuje.

Nikolina Pišek v Beogradu na spominski slovesnosti po 40 dneh od smrti Vidoja: Marija Ristović, Una Sofija Ristović, Matea Ristović, Nikolina Pišek, Viktor Ristović. FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Viktor pravi, da je Vidoje vzdrževal njeno družino. »Vidoje je ves denar nakazoval Nikolini. Ona je z denarjem razpolagala in ga trošila, kakor je želela. Noro je, da v tem času toliko vlaga v stotine kvadratov. Sinu sem tudi jaz dajal denar, a nisem računal na to, da se troši brez meje. Takšnega dvora ni imel niti Tuđman.« Samo dnevna soba ima 200 kvadratnih metrov, v vili pa so telovadnica, bazen in še kaj.

»Če misli, da bo razprodala kolekcijo mojega pokojnega sina, se močno moti. Tudi moj oče je bil zbiratelj in jaz sem to delal vse življenje, ona pa bi vse razprodala. Kolekcija mojega sina bo šla v muzej,« je dejal Viktor. Razkril je še, da je Nikolina iz Zagreba v Beograd pripeljala poškodovano vnukinjo Uno, pregled v zasebni kliniki pa naj bi ji plačala prva Vidojeva žena Lana. Čeprav ne želi deliti denarja z Nikolino, pa zagotavlja, da bo poskrbel za Uno. »Dobi lahko del hiše, za katero je dal denar Vidoje, od mene bo dobila samo dobre nasvete in toliko, da obdrži hčer, za vse drugo se lahko obriše pod nosom.«

Tastove izjave je komentirala tudi Nikolina in jih v srbskem Informerju označila za sramotne. »Ne bi se želela spuščati na njegov nivo. Ves čas me je sram zaradi njega. Žal mi je, da v teh trenutkih ne spoštuje družine in svojega pokojnega sina, niti sebe. Nič drugega ne želim kot to, da se spoštuje zakon, ki je jasen.«