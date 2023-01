Namesto pozdrava je Pameli Anderson pokazal svojega oneta

Lani je na pretočno platformo Hulu prišla dokumentarna serija Pam and Tommy, ki je gledalcem v živih barvah in dramatičnih tonih orisala burno ljubezensko zgodbo Pamele Anderson in Tommyja Leeja, zaznamovano z nasiljem in divjo seksualno vročico, ki sta jo ujela tudi na filmski trak domačega porniča. A čeprav je bila to Pamelina zgodba, so jo ustvarjalci povedali brez njenega soglasja in jo prikazali kot žrtev.

Tim Allen obtožbe o neprimernem razkazovanju zanika. FOTO: Press Release

Toda sama se ne vidi v tej vlogi. Vidi se kot močna ženska, ki je preživela, zato je svojo zgodbo sklenila povedati sama. Ujela jo je med platnice spominov, ki prihajajo na knjižne police konec meseca, že zdaj pa je poskrbela za malce razburjenja in postregla s prvimi škandaloznimi razkritji.

O njej se je govorilo, ugibalo, pisalo. A resnico pozna le ona. »Občutek sem imela, da moram povedati svojo zgodbo. Tega resnično ne more storiti nihče drug kot jaz,« je dejala Kanadčanka, ki je pandemsko zaprtje izkoristila, da je na papir ujela svojo zgodbo. »Od začetka do konca. Od svojega prvega do zadnjega spomina.« Pri tem se ni zanašala na pomoč drugih piscev. Prehojeno pot od dekletca iz majhnega kanadskega mesta do enega najslavnejših seks simbolov je povedala in zapisala sama!

Moški so si je želeli, o njej sanjali in fantazirali. V spominih se jim torej nikakor ne bo mogla ogniti, tudi če bi si za katere dogodke verjetno želela, da se ne bi zgodili. In v kategorijo neželenih bi verjetno umestila tudi svoje prvo srečanje s Timom Allenom, ki ji je namesto roke in pozdrava pokazal svojega korenjaka. Tedaj se je pisalo leto 1991, takrat 23-letna Pamela, še na začetku igralske poti, pa je prišla na prizorišče snemanja humoristične serije Sam svoj mojster.

Ogrnjen je bil le v haljo, ki jo je razprl. Pod njo je bil povsem gol.

»Na prvi snemalni dan sem stopila iz svoje garderobe. Tim je stal na hodniku, ogrnjen le v haljo, ki jo je tedaj razprl in mi na hitro pokazal svoje spolovilo. Pod haljo je bil namreč povsem gol,« piše Pamela, ki je do takrat že dvakrat odvrgla krpice za žgečkljivo revijo Playboy. »Dejal mi je, da je to edino pošteno, saj je on mene tudi že videl golo, in da sva si zdaj bot.«

Allen je Pamelino zgodbo zanikal, češ da se to nikoli ni zgodilo in da česa podobnega nikoli ne bi storil. Na to pa se je zvezdnica odzvala, da je vse res in da gre za zgolj en primer neprijetnih situacij, ki so se ji dogodile.