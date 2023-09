Russel Brand naj bi spolno napadel 4 ženske, sedaj so se zgrnile nanj nove težave

Svetovno znani komik in igralec Russel Brand se mora v teh dneh soočati z obtožbami, o katerih poroča britanski BBC. Brand je bil v skupni preiskavi, ki so jo objavili mediji The Times, The Sunday Times in Channel 4, obtožen spolnih napadov na štiri ženske. Ti naj bi se dogajali med letoma 2006 in 2013.

Branda je že zapustil njegov dosedanji agent Tavistock Wood (razlog za to tiči v omenjenih obtožbah). Komika in igralca tudi ni več na spletni strani Woodove agencije. Za povrh so ga nekateri obtožili grabežljivega in žaljivega vedenja, poroča BBC.

Ena od domnevnih žrtev naj bi imela 16 let

Po eni izmed obtožb naj bi Brand leta 2012 v svojem domu v Los Angelesu posilil neko žensko. Ta naj bi mu rekla, da naj gre stran, a naj bi jo on nato porinil ob steno in spolno napadel. Po poročanju BBC-ja, ki se sklicuje na The Sunday Times, naj bi ženska Brandu naslednji dan pisala.

»Nesprejemljivo je, da me izkoriščaš na tak način. Imaš problem, potrebuješ pomoč ... Ko dekle reče ne, to pomeni ne,« naj bi mu napisala.

Na družbenih omrežjih ga spremlja na milijone ljudi. FOTO: Gus Ruelas Reuters Pictures

Ena od deklet, s katerimi naj bi bil Brand v razmerju, naj bi imela samo 16 let. Njo naj bi komik in igralec ob koncu razmerja spolno napadel. Ali je to res, bo morda pokazal čas. Slavni se morajo večkrat srečevati tudi z lažnimi obtožbami, saj želijo drugi na njihov račun zaslužiti.

Brand se je v teh dneh oglasil na youtubu, kjer ima kar 6,6 milijona sledilcev, in obtožbe zavrnil. Kot je dejal, so bila vsa razmerja, ki jih je imel, sporazumna.