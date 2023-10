Način, kako je prikazana princesa Diana, zgrozil vse: »Zelo neokusno in žalostno!« (FOTO)

Kmalu na Netflix prihaja zadnja sezona uspešnice Krona (The Crown) in čeprav prva epizoda sploh še ni bila predvajana, se je okoli nje dvignilo že veliko prahu.

Te dni namreč vsi govorijo o prizoru, v katerem se duh pokojne princese Diane pojavi pred njenim bivšim možem princem Charlesom in kraljico Elizabeto, kar so kraljevi strokovnjaki in velik del javnosti ocenili kot zelo neokusno in žalostno.

Šesta sezona serije Krona bo vendarle ugledala luč sveta, prve štiri epizode bodo na Netflixu predvajane od 16. novembra naprej. Serija si bo nato vzela skoraj cel mesec premora, preden bo izšlo zadnjih šest epizod.

Prikazuje čustveno spravo med Diano, ki jo igra Elizabeth Debicki, in žalujočim Charlesom, ki ga igra Dominic West, medtem ko je kraljica v solzah, ko se s Charlesom pogovarjata o pogrebu.

Kraljevi komentator Richard Fitzwilliams je za Daily Mail povedal, da se zamisel, da bi Diano sploh gledali kot duha, zdi popolnoma nenavadna.

Princesa Diana FOTO: Profimedia

»Celotna ideja, da ustvarjalec serije Peter Morgan želi, da se Diana pojavi kot duh, je skrajno neokusna. Žalostno je, da je nekdo uporabil svojo spretnost, da bi to, kar je nedvomno tragedija, zmanjšal na nekaj, kar dobro pozna. Celoten koncept, ne glede na to, kaj duh reče ali naredi, se zdi skrajno bizaren,« je dodal.