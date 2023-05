Več ljudi bo razburjenih: zadnji trenutki princese Diane bodo močno prizadeli kraljevo družino

Serija Krona je že od začetka predvajanja pritegnila pozornost s kontroverznimi podrobnostmi o kraljevi družini in razdelila javnost. Producenti so bili nemalokrat deležni napadov zaradi neokusnih prizorov in trditev in zdaj so ponovno na udaru. Daily Mail je namreč nedavno objavil fotografije iz studia Elstree, ki prikazujejo repliko razbitega mercedesa, ki je prevažal princeso Diano na tisto tragično noč v Parizu.

Avtomobil ima zvito sprednje kolo, zmečkan pokrov motorja in armaturno ploščo, ki visi z vetrobranskega stekla. Vozilo naj bi lani na skrivaj prepeljali v Pariz, kjer so nato poustvarili zadnje trenutke življenja oboževane princese. Drugi prizori, posneti decembra, prikazujejo preiskovalce, ki pregledujejo razbitine avtomobila.

»Natančen trenutek trka ne bo prikazan,« so sporočili iz Netflixa. Vendar pa je vir blizu produkcije pojasnil: »Mislim, da bo veliko ljudi precej razburjenih, ker so šli v takšne podrobnosti. Mislim, da bo to povzročilo veliko razburjenosti predvsem v kraljevi družini. Če bi bila to kakšna druga družina, nisem prepričan, da bi to naredil.«

Diana in Dodi Al Fayed v Parizu 30. avgusta 1997. FOTO: Stringer Via Reuters

Spomnimo se, princesa Diana in njen partner, filmski producent Dodi Al-Fayed, sta umrla v zgodnjih jutranjih urah 31. avgusta 1997, potem ko je njun avtomobil trčil v predoru Pont de l'Alma v Parizu. Fayed in voznik Henry Paul sta umrla na kraju nesreče, medtem ko so Diano odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrla zaradi poškodb. Britanski telesni stražar Trevor Rees-Jones je bil edini preživeli.