Miss Rusije ujeta na meji! Ko so videli, kaj poskuša pretihotapiti, so bili šokirani

Nekdanjo miss Rusije so ujeli na carini, ko je poskušala iz Francije pretihotapiti luksuzne predmete Cartier in Patek Philippe v vrednosti skoraj 115 tisoč evrov.

31-letna Sofija Nikitčuk je bila okronana za miss Rusije 2015 in zdaj ji grozi do pet let zapora, potem ko so jo aretirali med carinjenjem na letališču Vnukovo v ruski prestolnici Moskva. V Rusijo je priletela iz Francije prek turškega Istanbula, ker zaradi invazije na Ukrajino trenutno ni direktnih letov iz zahodne Evrope.

115 tisoč evrov

»Storilka je bila mlada ženska, udeleženka mednarodnih lepotnih tekmovanj, ki je prispela iz Nice (Francija) s tranzitnim postankom v Istanbulu. Šla je skozi zeleni hodnik za potnike VIP-dvorane. Pri carinskem pregledu je predložila uro Patek Philippe, dva prstana Cartier in verižico Cartier. Pojasnila je, da jih ni prijavila, ker gre za osebne predmete. Strokovni pregled je potrdil pristnost nakita in ugotovljeno je bilo, da so izdelani iz zlitine zlata 750,« so sporočili z Zvezne carinske službe Rusije.

Dodajajo, da je sklep o uvedbi kazenskega postopka v teku, zagrožena pa ji je kazen do pet let zapora. Lokalni mediji v Rusiji so objavili, da so predmeti, ki jih ni prijavila, vredni 12 milijonov rubljev, kar je 115 tisoč evrov, poroča 24sata.hr.

