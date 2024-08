Nastopala za Josipa Broza Tita, nenadoma umrla, a imela tudi veliko skrivnost (VIDEO)

Zlata Petković je bila igralka in nekdanja miss Jugoslavije, ko je leta 2012 umrla, je za njenim nenadnim odhodom žalovala vsa nekdanja Jugoslavija.

Končala je na beograjski urgenci, potem ko so jo našli nezavestno v njenem stanovanju, po hudi možganski kapi.

Kot Marija v Odpisanih navdušila Jugoslavijo

Zlata Petković je bila leta 1971 razglašena za miss Jugoslavije, v Tokiu pa je istega leta na izboru za miss sveta prejela naziv miss fotogeničnosti. Igrala je tudi Marijo v serijah Odpisani in Vrnitev Odpisanih.

Že kot mlada deklica se je odločila, da bo igralstvo njen poklic, zato ga je študirala v Beogradu. Bila je tudi ena od najbolj priljubljenih televizijskih osebnosti v bivši skupni državi in je nastopala tudi za Josipa Broza Tita. Z znanim glasbenikom Aleksandrom Sanjo Ilićem je bila skupaj tri desetletja, rodil se jima je sin Andrej.

Imela je skrivnost Mamica je postala zelo mlada, saj je julija 1973, ko je bila stara 19 let, povila prvega sina Gvozdena. Svojo nosečnost je sprva poskušala prikriti na fakulteti, a je njen nosečniški trebušček na eni od vaj opazila ena od profesoric.

»Za ljubezen z Zlato je bila kriva otroška oddaja. Najina ljubezen je trajala 30 let. Odšla je, kot je odšla ... Samo padla je in končala v bolnišnici. Zdravniki so jo držali v umetni komi, a ji ni bilo več rešitve,« je povedal njen mož, ki je umrl nekaj let za svojo ljubljeno Zlato, navaja Blic.