Miss Slovenije ne skriva razočaranja

Od razglasitve miss sveta 2023 sta minila že skoraj dva tedna, vendar so vtisi s tekmovanja še vedno živi. Naša kandidatka Vida Milivojša sicer ni osvojila krone, ta je pripadla Čehinji Krystyni Pyszkovi, a se iz Indije kljub temu vrača kot zmagovalka. Na 26-letno študentko tržnega komuniciranja so pri projektu Miss Slovenije, pravijo, zelo ponosni, saj ji je na tekmovanju uspelo v kar najlepših luči predstaviti svetu ne le sebe, ampak tudi našo domovino, Slovenijo.

Težko si je predstavljati, kakšni so občutki, ko kot mlado dekle stojiš na odru prireditve, ki jo navadno spremljata okoli dve milijardi televizijskih gledalcev iz več kot 180 držav, a miss Slovenije pravi, da so nekaj neverjetnega.

Krona najlepše Slovenke ji je prinesla priložnosti in osebnostno rast. FOTO: S. N.

»Ko sem stala na finalnem odru, so se mi v mislih prikazali vsi moji dosežki in padci v življenju, ki so me pripeljali do tega ključnega trenutka, ko lahko s ponosom rečem, da sem bila del Miss World festivala. Življenje mi je odprlo vrata do izjemnih priložnosti in doživetij, o katerih mnogi le sanjajo. Miss World je gotovo eden izmed teh nepozabnih trenutkov, ki se ti za vedno vtisnejo v spomin. Vendar, konec koncev so ti dogodki le kratki trenutki, tista češnja na torti, ki pride vsake toliko časa. In zato z nestrpnostjo pričakujem delo, ki me čaka doma, ter s tem tudi naslednjo češnjo na torti,« pravi.

Češnji bosta v bližnji prihodnosti vsaj dve: zagovor diplomske naloge in premiera kratke slovenske romantične komedije v režiji Domna Puša, v kateri Vida igra z nadarjenim mladim igralcem Tinetom Ugrinom.

Vida, ki se ni uvrstila med zmagovalke, ne skriva, da si je želela boljšega rezultata. »Cenim priložnost, da sem lahko bila del Miss World festivala, in sem neizmerno hvaležna za izkušnje in prijateljstva, ki sem jih pridobila. Vendar, če sem iskrena, se ne morem izogniti občutku manjšega razočaranja zaradi svojega mesta. Veliko časa in truda sem posvetila projektu in resnično sem verjela, da lahko na njem pustim svoj pečat. Čeprav morda nisem dosegla želenega rezultata, sem še vedno ponosna na svojo pot in osebno rast. Zavedam se, da sem iskreno dala vse od sebe, in ko se ozrem, nimam nobenih obžalovanj. Vsak korak, ki sem ga naredila, je bil iz srca, in to mi daje notranji mir,« razkriva.

S sotekmovalkami FOTO: Osebni arhiv

In še: »Moj glavni cilj je bil, da Slovenijo predstavim v najlepši možni luči, in verjamem, da mi je to uspelo.«

Na tekmovanju je sklenila številna prijateljstva. FOTO: Osebni arhiv

Slaba podpora

Nosilka slovenske krone pravi, da jo žalosti slaba podpora Slovencev našim tekmovalkam. »Če imaš podporo, si hitreje opažen pri organizaciji in tudi drugih predstavnicah. Na žalost živimo v svetu, kjer so družbena omrežja zelo pomembna, da si opažen, in če nimaš podpore in aktivnega sodelovanja sodržavljanov, zelo težko konkuriraš z drugimi državami,« pravi. Ne glede na to, da ni prejela lente na tekmovanju za najlepšo na svetu, pa je od njega odnesla veliko.

»Najbolj mi bodo v spominu ostala dekleta in njihova samozavest, ki jo izražajo v svojem govoru, hoji in predstavitvi svoje države. Čisto vsaka od nas se bori z različnimi težavami v osebnem življenju in poslovnem svetu, zato verjamem, da smo vse zmagovalke že zato, ker smo prispele do miss sveta. Pretrpele smo vse, od alkoholizma v družini, posilstev do skorajšnje poroke pri 13 letih, vendar se danes vse borimo za boljšo prihodnost drugih – pa tudi če jo omogočimo samo eni osebi. Na podlagi osebnih izkušenj smo zgradile projekte, ki rešujejo svetovne problematike, od vključevanja različnih družbenih skupin do zdravstva, izobrazbe in lakote. Želim si, da bo pozitiven pogled na svet ostal z menoj še dolgo po prireditvi. Ljudje se lahko šalijo na račun misic, da bi rade rešile svet, vendar, ali je to res tako slaba misel? Dekleta so me opomnila, da se svet rešuje postopoma, z malenkostmi, z enim dobrim dejanjem za drugim. Mogoče je že čas, da se neha šaliti iz ambasadork držav vsakič, ko imajo pozitiven in optimističen pogled na prihodnost,« sklene lepotica.

Lepotico v kratkem čaka že nov izziv – diplomska naloga. FOTO: Osebni arhiv