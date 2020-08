Meghan Markle spet toži časopis

5 prijateljic je stopilo v bran vojvodinji Susseški.

Meghan Markle bo segla globoko v žep. FOTO: Reuters

Odvetniki vojvodinje Susseške trdijo, da ima pet njenih prijateljic, ki so anonimno spregovorile za ameriško revijo People, »super pravico do zasebnosti«; 38-letna vojvodinja si v tožbi proti založniku ANL, lastniku britanskega časnika Mail on Sunday, namreč na vse kriplje prizadeva zaščititi njihovo identiteto in je na sodišče vložila zahtevek, ki bi prepovedal javno objavo imen.Časnik je namreč v enem od člankov objavil odlomke njenega na roko napisanega pisma, ki ga je pisala očetu, 75-letnemu, objavo pa uredniki upravičujejo z razkritjem prijateljic, ki so spregovorile za revijo People inbranile pred nadlegovanjem britanskih tabloidov. Izdati njihova imena bi bila visoka, nesprejemljiva cena, so povedali odvetniki vojvodinje, ki trdi, da ni vedela, da so se pogovarjale z novinarji, dokler ni članek izšel, in poudarili, da imajo ženske pravico do zaupnosti, ne le kot novinarski viri, v tem primeru so zgolj (anonimne) priče, če bi jih imenovali, pa bi bila kršena njihova pravica do zasebnosti. »Publiciteta vodi v vtikanje, nadlegovanje. Manjša je publiciteta, manj je nadlegovanja.«V izjavi je vojvodinja, ki je ni bilo na londonskem zaslišanju, prav tako ne njenega moža princa, povedala, da se ne sodi tem petim ženskam, prijateljicam mlade mame, in niti ne njej, ampak založniku časopisa Mail on Sunday, ki je »ravnal nezakonito in se poskuša izogniti odgovornosti ter ustvariti cirkus, da bi odvrnil pozornost od primera, to je, da je časopis nezakonito objavil moje zasebno pismo«. Ali bodo prijateljice ostale anonimne, bo sodnik odločil do 8. avgusta. Del zahtevka je sodnik zavrnil, vojvodinja mora plačati sodne stroške v višini 67.000 funtov.