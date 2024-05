Znani igralec po 38 letih obrnil hrbet vegetarijanstvu

Martin Freeman je po 38 letih opustil vegetarijanstvo in za prehod okrivil predelano hrano.

52-letni igralec iz Sherlocka in Hobita je prvič prenehal jesti meso januarja 1986, potem ko je rekel, da mu »misel, da bi jedel živali, nikoli ni bila zares prijetna«.

Med razpravo o odločitvi v novem podkastu z radijskim voditeljem Nickom Grimshawom in profesionalno kuharico Angelo Hartnett je igralec dejal: »Nisem več vegetarijanec.«

Z emmyjem in bafto nagrajeni igralec je dodal, da se na odločitev še privaja.

»V zadnjih nekaj mesecih je zame novost, da se vračam k vsejedstvu, preprosto jem, kar mi je všeč,« je povedal za Dish.

Freeman si je že privoščil testenine po bolonjsko in dejal: »To je prvi pravi Bolognese, ki sem ga pojedel,« je dejal in dodal: »Že desetletja nisem jedel te dobre, poštene jedi.« Dejal je tudi, da so mnogi rastlinski nadomestki mesa visoko predelani, sam pa poskuša jesti manj predelano hrano.

Vsaka predelana hrana je slaba

Odločitev je sprejel v času, ko so pozivi k povečanju živil rastlinskega porekla vse močnejši, saj imajo živalski izdelki bistveno višji ogljični odtis, njihov vpliv na okolje ima zelo hude posledice.

Škotska jajca. FOTO: Shutterstock

Richard McIlwain, izvršni direktor Vegetarian Society, je za MailOnline povedal: »Zdi se mi čudno. Deluje, kot da se samo predaja svoji želji po mesu. Ko govori o škotskem jajcu in svinjski piti, bi moral vedeti, da sta prav tako visoko predelana.«

Študija British Medical Journala je pokazala, da lahko izpostavljenost visoko predelani hrani tako rastlinskega kot živalskega izvora poveča tveganje za raka, slabo duševno zdravje, sladkorno bolezen tipa 2 in celo zgodnjo smrt.

V Združenem kraljestvu in ZDA je po zadnjih podatkih polovica prehrane povprečnega človeka sestavljena iz visoko predelanih živil. Med mlajšimi in tistimi z nižjimi dohodki se ta poveča na kar 80 odstotkov.