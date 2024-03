Lepotica, ki se je odpovedala igri: nisem ena tistih žensk

Eva Mendes je štela deset let, ko se je njena družina iz Miamija preselila v Los Angeles, kmalu nato sta se njena starša ločila. Mama je delala kot računovodkinja, oče se je ukvarjal z distribucijo mesa in Eva je odraščala v družini, kjer ji delo ni bilo tuje, piše Stil.kurir.rs.

Po srednji šoli se je sicer vpisala na študij marketinga na univerzi Kalifornija, a se je kasneje odločila, da se bo ukvarjala z igro. Sprva ji je ta predstavljala vir honorarnega zaslužka, najpogosteje je nastopala v videospotih. Pogosto so ji namreč očitali kubansko poreklo in je niso najemali za filmske vloge.

Vendar Eve to ni odvrnilo od igre, nasprotno, še bolj jo je spodbudilo in ji dalo zagon za sledenje sanjam. Povezala se je s trenerjem igre in počasi prebijala med zvezde ter proti koncu devetdesetih okusila resnično slavo.

Januarja leta 2008 je odšla v ustanovo za rehabilitacijo. Zakaj konkretno se je odločila za ta korak, ni nikoli povedala, njen predstavnik za tisk je tedaj izjavil, da je sprejela pozitivno odločitev zase in da se bo nekaj časa ukvarjala z določenimi osebnimi vprašanji.

Ljubezen in otroci

Eva je v zvezi z Ryanom Goslingom od leta 2011. Par, ki se je zbližal med snemanjem filma The Place Beyond the Pines je ljubezen dolgo skrival.

V intervjuju leta 2019 je Eva povedala, da dokler ni spoznala Ryana, ni bila prepričana, da bo imela otroke: »Potem mi je postalo jasno, da ne samo, da hočem otroke, temveč da hočem njegove otroke.«

Eva sicer skriva zasebnost otrok in njunih slik ne objavlja na družabnih medijih, znano pa je, da deklici, devetletno Esmeraldo in sedemletno Amando vzgaja v dvojezičnem okolju in da govorita špansko ter angleško.

Kaj trenutno počne Eva

Ima linijo posode, imenovano Vida by Eva Mendes. Leta 2013 je podpisala pogodbo s podjetjem New York & Company za oblikovanje in promocijo linije oblačil, ki se je razširila še na večje številke in na izdelovanje nakita.

Med pandemijo kovida je postala ljubiteljica gobic Skura Style, od tedaj je ambasadorka te blagovne znamke.

Zakaj ne igra več?

Eva se je odmaknila od igranja in se posvetila svojima otrokoma. V igralskih krogih ji pogosto pravijo gospodinja, česar ni nikoli komentirala, je pa nekoč izjavila:

»Spoštujem ženske, ki zmorejo vse, a jaz nisem ena od njih. Na srečo imam izbiro in mi ni treba delati. Zavedam se, kakšno srečo imam.«

Občasno je glas posodila kakšnemu animiranemu liku, ki je hčerkama všeč in nekoč povedala: »Občutek imam, da se moje ambicije vračajo, ker moji hčerki nista več majhni deklici.«

Je pa poudarila še, da bo starševstvo nedvomno vplivalo na njen izbor vlog: »Ne bom več snemala filmov, kot sem jih nekoč. Nočem ničesar preveč nasilnega. In seveda ne preveč seksualnega.«