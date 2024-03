Ryana Goslinga je spoznala na snemanju in se vanj zaljubila (Suzy)

Rodila se je v Miamiju na Floridi, a odraščala z mamo v Los Angelesu, zato je to zanjo dom. Prebijati se je začela kot model, nato pristala v igralskem svetu, njen prvi film je bil grozljivka. Ker ni bila zadovoljna s svojim delom, je hitro najela učitelja. Pravi preboj je doživela s filmom Dan za trening, z Denzelom Washingtonom je zaigrala še v filmu Bitka s časom dve leti pozneje. Hitro so ji začeli ponujati vloge takšnih in drugačnih usodnih žensk, nastopila je tudi v Bilo je nekoč v Mehiki in Prehitri in predrzni.

Kubanski starši so ji privzgojili ljubezen do svoje kulture.

Z Willom Smithom v filmu Hitch: Zdravilo za sodobnega moškega, že prej je nastopila v njegovem videospotu.

V filmu Kot rit in srajca je igrala z Mattom Damonom in Gregom Kinnearom.

Leta 2011 je med snemanjem do sedaj svojega zadnjega filma Grehi očetov spoznala sedem let mlajšega Ryana Goslinga in se vanj zaljubila. Rodila mu je dve hčerki: Esmeralda bo letos dopolnila deset, Amada pa osem let. Zasebnost skrbno skrivata, tudi nosečnosti sta uspela obdržati zase.

Kot model je z Jamiejem Dornanom pozirala za Calvina Kleina.

V javnosti sta se z možem Ryanom Goslingom skupaj pojavila le 2013. na premierah filma, na snemanju katerega sta se spoznala.

Eva se že dobrih deset let posveča otrokoma, medtem je ustvarila linijo posteljnine in oblačil, veseli pa se izida svoje prve knjige za otroke.

Otrok ne izpostavljata, včasih jih skupaj ujamejo le paparaci, kot se je zgodilo pred petimi leti.