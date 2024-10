Legenda iskreno o zdravju: »Od mene ni veliko ostalo.«

»Če sem iskren, od mene ni ostalo prav veliko. Nimam mandljev, slepega črevesa niti prostate. Nimam desnega kolka, levega kolena, nimam niti desnega kolena.

V bistvu mi je ostal samo še levi kolk. A še vedno sem tu. In ne morem se dovolj zahvaliti vsem, ki ste me ustvarili,« besede 77-letnega Eltona Johna navaja Daily Mail.

Legendarni glasbenik jih je izrekel na premieri dokumentarnega filma Elton John: Nikoli ni prepozno (Elton John: Never Too Late), ki je bil premierno predvajan na filmskem festivalu v New Yorku.

Pevcu je zdravje večkrat ponagajalo.V začetku septembra je na instagramu odkril, da se je boril s težko okužbo očesa, zaradi katere na prizadeto oko še vedno vidi slabo.

Dodal je, da bo potreboval nekaj časa, da se mu vid povsem povrne in se zahvalil odlični ekipi zdravnikov, medicinskih sester in svoji družini.

Elton John je pred tem leta 2017 premagal raka prostate, od leta 1999 ima srčni spodbujevalnik.

Po zaključku petletne turneje Farewell Yellow Brick Road Tour z več kot 300 nastopi, se je lani poslovil od turnej in se posvetil družini.

Tudi na premieri filma se je zahvalil možu Davidu Furnishu in njunima sinovoma Zacharyju in Elijahu, zaradi katerih je, kot je povedal, najsrečnejši človek na svetu.