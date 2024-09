Elton John skoraj oslepel na eno oko

Eltona Johna zadnje čase pestijo hude zdravstvene težave, zaradi katerih se je moral odpovedati turnejam in je nastopal le še na posameznih koncertih ali dobrodelnih dogodkih. Lani je bil po padcu na dvorišču svoje vile v Franciji hospitaliziran, na začetku tega leta pa je okreval po operaciji, v kateri so mu zamenjali kolk.

Že 77-letni glasbeni velikan, med drugim osemkratni dobitnik grammyja, pa se je moral odpovedati tudi poletnim počitnicam. To je te dni sporočil svojim oboževalcem z objavo na družbenih omrežjih in jih pošteno prestrašil. Zapisal je namreč, da že vse poletje okreva po okužbi, zaradi katere je bil skoraj slep na eno oko.

Ostaja optimističen. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

»Čez poletje sem se spopadal z zelo resno okužbo oči, zaradi katere se mi je zelo poslabšal vid na enem očesu. Še vedno se zdravim, vendar je to zelo počasen proces in bo trajalo še kar nekaj časa, da se mi bo na prizadeto oko povrnil vid,« je zapisal na instagramu.

Zdravstvena kalvarija

V objavi se je še zahvalil odlični ekipi zdravnikov in medicinskih sester ter družini, ki so vsi lepo skrbeli zanj. Dejal je še, da je zaradi okrevanja poletje preživel doma, in poudaril, da ima glede zdravljenja dobre občutke in da ostaja optimističen.

Obvestilo o zdravstveni kalvariji, ki jo je preživljal, se je pojavilo le nekaj dni pred začetkom mednarodnega filmskega festivala v Torontu, na katerem bodo premierno prikazali dokumentarec Elton John: Nikoli ni prepozno. Glasbenikov predstavnik je povedal, da se bo pevec kljub zdravstvenim težavam udeležil premiere. Prav tako ga čaka še nastop 22. oktobra v Los Angelesu na gala prireditvi Spirit of Life, kjer zbirajo denar za raziskave o raku.