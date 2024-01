Legendarnega glasbenika počastili z nagrado: »To je neverjetna čast«

Ameriška kongresna knjižnica je počastila britanskega glasbenika Eltona Johna (76) in tekstopisca Bernieja Taupina (73). Oba sta namreč letošnja dobitnika Gershwinove nagrade. Njima v čast bodo v Washingtonu priredili tudi koncert, ki bo 8. aprila na ogled na ameriški televiziji, so sporočili v Washingtonu.

Gershwinovo nagrado so ustanovili leta 2007 in je poimenovana po skladateljih Georgeu in Iri Gershwinu. Podeljujejo jo posameznikom ali skupinam za izjemen prispevek k popularni glasbi in njeni dediščini. Med dosedanjimi prejemniki so glasbene legende, kot so Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, Carole King, Billy Joel, Smokey Robinson in Willie Nelson.

John in Taupin sta skupaj napisala »nekaj najbolj nepozabnih pesmi našega življenja«, vključno z Your Song, Tiny Dancer, Rocket Man in Don't Let the Sun Go Down on Me, je povedala vodja knjižnice Carla Hayden.

»Z Berniejem pišem pesmi že 56 let in nikoli si nisva mislila, da bova nekega dne tako počaščena,« je v odzivu dejal John in dodal, da je za dva britanska fanta omenjenega nagrada »neverjetna čast«.

Lani je Gershwinovo nagrado prejela kanadska kantavtorica Joni Mitchell.