Lagala je: oglasil se je bivši mož znane igralke

Sofia Vergara in njen že bivši mož, štiri leta mlajši Joe Manganiello sta zadnje poglavje zakona začela februarja tega leta in aprila zaključila ločitveni postopek.

Prvič po ločitvi pa se je oglasil on in povedal, da Sofia ni bila poštena, ko je v medijih pripovedovala, kaj je botrovalo njunemu zakonskemu brodolomu, piše portal E News.

Igralka je začetka tega leta za medije povedala:

»Najin zakon je razpadel, ker je Joe toliko mlajši od mene in je hotel imeti otroke, jaz pa nisem želela biti stara mama. Mislim, da to ne bi bilo pošteno do otroka.

Stara 19 let sem imela sina, on ima sedaj 32 let in pripravljena sem na vlogo babice, ne mame,« so bile njene besede, ki jim sedaj bivši mož oporeka.

»Skušala sva osnovati družino. Prvo leto in pol zakona sva se trudila,« je pojasnil v intervjuju za Men's Journal in dodal:

»Že takoj na začetku zveze sva imela izčrpen pogovor, v katerem sem ji zagotovil, da razumem, če noče več imeti otrok.

Obljubil sem ji tudi, da je ne bom zapustil, če nama ne bo uspelo. In nisem je,« je zatrdil Joe ter razkril pravi razlog za njuno ločitev:

»Preprosto odtujila sva se. To se dogaja v zakonih.«

»Izpadel sem kot nekdo, ki ima krizo srednjih let in sem ji po devetih letih zakona postavil ultimat ter jo silil, da mora storiti nekaj, kar ne bi bilo dobro za njeno telo,« je še dejal in rekel, da ne razume, zakaj je bivša dajala takšne izjave.

Par se je razšel lani, viri blizu njega so trdili, da sta zakonca vsak svoje življenje živela, preden sta javno objavila ločitev.

»Kot dve osebi, ki se imata še vedno radi, vljudno prosiva za spoštovanje najine zasebnosti v času, ko se navajava na novo fazo življenja,« sta tedaj zapisala v skupni izjavi.