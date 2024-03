Srečna z ortopedom in v novih kopalkah

Po dolgoletni vlogi simpatične, samozavestne, zabavne in zelo glasne Glorie v Sodobni družini se je Sofia Vergara izkazala v povsem drugačni podobi. V Netflixovi seriji je upodobila šefico kolumbijskega narkokartela, okrutno Griseldo Blanco, črno vdovo, ki naj bi na oni svet sama spravila vse svoje tri može in pred katero je trepetal sam Pablo Escobar, po izjemnem uspehu na pretočni platformi pa se je vrnila v modne vode.

Pri svojih 51 letih je nadvse zapeljiva. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Sprejema obline

S trgovsko verigo Walmart, s katero sodeluje že dolgo, predstavlja svojo novo linijo kopalk, v kateri je pri svojih zrelih 51 letih videti nadvse zapeljivo. Kolumbijska lepotica, ki oboževalce venomer navdušuje z iskrenimi izjavami, ponuja dostopne izdelke za navadne smrtnice, ne za fotomodele, kot rada poudarja.

»Nimam manekenske postave, tega se dobro zavedam in tega niti ne želim spremeniti. Imam velike prsi in močne boke, zato svojim oblinam vseskozi prilagajam garderobo, ki je enostavna. Enako je pri ličenju. Že od srednje šole se enako ličim, zakaj bi kaj spreminjala, če je videti v redu!« je pojasnila Sofia, katere lepoto nedvomno občuduje tudi njen novi izbranec, ugledni športni ortoped in kirurg Justin Saliman, ki je lastnik podjetja Ceterix Orthopedic, ki mu prinaša milijone.

Z nekdanjim možem igralke Bree Turner, s katero ima dva otroka, se Sofia sestaja od jeseni, vrsto let pa je bila poročena z igralcem Joejem Manganiellom. Kot je pojasnila, sta se lansko poletje razšla, saj si je zvezdnik želel otrok, sama pa je čez materinstvo že naredila križ; sina Manola je s prvim možem povila že pri 19 letih, tako da se zdaj pripravlja na menopavzo in vlogo babice, je pribila.

Joe Manganiello si je želel otroka, ona ne. FOTO: Profimedia

Spet sodnica

No, oboževalci, ki venomer občudujejo njen seksi videz, si jo ta hip le stežka predstavljajo z vnukom v naročju, a Sofia venomer poudarja, da ima narava z vsakim od nas svoje načrte, na katere pač ne moremo ali vsaj ne smemo vplivati. Z Justinom uživata v sveži zvezi brez pričakovanj, pojasnjuje, ne nazadnje je tudi kirurg že izpolnil svoje očetovske sanje in otrok ne načrtuje več.

S Sofio, ki je kot ena od sodnic začela snemanje že 19. sezone šova Amerika ima talent, se odlično dopolnjujeta in podpirata v karieri, v prostem času pa ju je pogosto videti na elitnih lokacijah Los Angelesa, kjer tudi oba živita. Nedavno sta se udeležila zabave pri Kyle Jenner, ki pa se vse bolj uveljavlja kot poslovna ženska: predstavila je svojo dišavo Cosmic, še prej linijo oblačil Khy, nedavno pa alkoholno pijačo v pločevinki sprinter, mešanico vodke, sadnega soka in mineralne vode.