Za moškega, s katerim bo pripravljena deliti življenje, ima dva pogoja

Lansko poletje je odjeknil razhod Sofie Vergara in Joeja Manganiella. Po nekoliko manj kot osmih letih, med katerimi sta po družbenih omrežjih rada delila fotografske dokaze njune nore ljubezni, za katero se je zdelo, da prav nič ne bledi, sta nenadoma objavila konec. Mednju so, tako sta zelo generično navedla v ločitvenih papirjih, posegle nepremostljive razlike.

Tedaj se je začelo govoriti, da ju je razdružil nasproten, neujemajoč se življenjski slog, saj naj bi lepa igralka rada veseljačila in hodila ven, medtem ko naj bi Joe, ki se je v preteklosti ujel v past alkoholizma, raje ostajal doma. Toda to so bile očitno le govorice. Ovira, prek katere nista mogla iti in najti skupnega jezika, je bila, da si je Joe želel otrok, Sofia pa je čez to poglavje že davno naredila križ. »Moj mož si je želel otrok, jaz pa nisem želela biti stara mamica,« je resnični vzrok ločitve razkrila kolumbijska lepotica.

Skoraj sem že v menopavzi. Tak je pač naraven razvoj.

Slednja je lani praznovala 51 let, njen nekdanji izbranec jih bo konec letošnjega leta dopolnil 48. Zgolj štiri leta razlike, čeprav bi med njima, tako Sofia, lahko zeval tudi deset- ali večletni starostni razkorak. »Moj zakon je razpadel, ker je moj mož mlajši od mene. Želel si je otrok, jaz pa sem za moj okus že prestara za mamo. To namreč ne bi bilo pravično do otroka. Povsem spoštujem ženske, ki so drugačnega mnenja, a materinstva za mene preprosto ni več v kartah.«

Joe in Sofia sta nad zakonom obupala minulo poletje. FOTO: Profimedia

Vergarova je na pot starševstva namreč zakorakala že pred 32 leti, ko se ji je v dvoletnem zakonu z Joejem Gonzalezom rodil sin Manolo. Danes zato ne razmišlja več o materinstvu, pač pa vnučkih. »Sina, ki je zdaj star 32 let, sem imela pri 19 letih. Zdaj sem pripravljena biti babica, ne mama. Skoraj sem že v menopavzi. Tak je pač naraven razvoj.«

Nova ljubezen

Če in ko bo Manolo postal oče, bo z veseljem pazila in razvajala otroka. »A nato mu ga bom vrnila in nadaljevala svoje življenje. To je zdaj moj plan.« Iz slednjega pa tudi ni izvzela možnosti nove ljubezni, a za moškega, s katerim bo pripravljena deliti življenje, ima dva pogoja. »Če mi na pot spet pride ljubezen, mora že imeti svoje otroke,« pravi lepa igralka, ki nikakor ne misli slediti precej razširjenemu zvezdniškemu trendu, ko slavne lepotice padajo na veliko mlajše moške.

»Ne sme biti mlajši od 50 let, saj sem sama stara 51. Dobro, morda bom pogledala skozi prste, če jih bo imel 49.« In tem pogojem je ustrezal kirurg Justin Saliman, s katerim se je Sofia začela precej neobvezujoče videvati lani oktobra. Postavni zdravnik ima iz razpadlega zakona z igralko Bree Turner namreč že dva otroka.

»Hodi na zmenke in se zabava. Polna je energije in precej optimistično naravnana. Ločitev sicer ni bila lahka odločitev, a zdi se, da obrača nov list,« je tedaj dejal vir. Podobno pa ne živi več v preteklosti niti Joe, saj se je že hitro po razpadu zakona, menda že avgusta, začel videvati s 33-letno igralko Caitlin O'Connor.