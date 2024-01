To so estradniki, ki so leta 2023 končali skupno pot

Da, kar nekaj slavnih parov je končalo skupno pot.

Tu je nekaj najodmevnejših razhodov in ločitev. Nekateri so res bili presenetljivi.

Po šestih letih zveze sta se aprila razšla Taylor Swift in Joe Alwyn. Da ne bosta več par, sta naznanila tik pred začetkom njene več kot uspešne svetovne turneje Eras Tour.

Pop zvezdnik in igralka sta v jeseni podpisala ločitvene papirje. Vlogo za ločitev je podal on, iz dokumentov sodišča je razvidno, da je odnos med njima nepopravljivo uničen, sta se pa uspela dogovoriti za deljeno skrbništvo nad njunima hčerkama.

Leta 2020 sta postala par, se leto kasneje poročila, oktobra leta 2023 je bila štiri mesece po vložitvi vloge za ločitev, njuna skupna pot končana.

Po skoraj desetletju zakona sta se ločila Sofia Vergara in Joe Manganiell.

»Sprejela sva težko odločitev. Kot človeka, ki se imata še vedno rada in se spoštujeta, v tej fazi najinega življenja prosiva za spoštovanje zasebnosti,« sta potem, ko je vest o razhodu prišla v javnost, povedala za Page six.

Poročena sta bila 27 let, imata dva otroka, pa vendar sta se Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness odločila za drastičen korak.

»Skupaj sva bila skoraj 30 let, kot mož in žena sva imela čudovit zakon,« sta septembra zapisala v izjavi za People.

»Najina pot se sedaj spreminja, potovala bova ločeno in se posvečala individualnem razvoju.«

Avril Lavigne in Mod Sun sta imela zvezo s polno prekinitev in ponovnih začetkov, je pa vir blizu njemu februarja potrdil, da sta se za vedno razšla.

Lavigne je našla tolažbo v objemu raperja Tyga, a se je tudi ta romanca po treh mesecih končala.

Po 11 letih zakona sta se Natalie Portman in Benjamin Millepied odločila za ločitev. Par ima 12-letnega sina Alepha in šestletno hči Amalio .

Za še eno presenetljivo novico sta oktobra poskrbela Meryl Streep in njen mož Don Gummer , ko sta povedala, da že celih šest let nista več par.

»Kakšno minuto sem samska, a strah me je bilo, ne strah, nisem vedela, kako naj to povem svetu.«

»Sem nepoboljšljiv romantik in verjamem v ljubezen na prvi pogled. Recite, da sem nora, a verjamem v te stvari. To je moja usoda.«

Prišlo je nepričakovano, zgodilo se je julija, ko je par, ki se je poročil leta 2017, oznanil, da se šest let in dva otroka kasneje razhaja.

Sophia Bush in poslovnež Grant Hughes sta leta 2020 postala par in se dve leti kasneje poročila.

Billie Eilish in Jesse Rutherford sta bila par pol leta, preden je Page Six objavil, da sta se maja razšla.

Zvezdnik serije Beli lotus Lukas Gage in zvezdniški frizer sta imela noro leto: marca sta se zaročila, se naslednji mesec poročila, (obred je vodila Kim Kardashian ) vendar sta se novembra razšla in Appleton je še isti mesec podal vlogo za ločitev.

Bella Hadid in Marc Kalman

Ugibanja, da sta Bella Hadid in umetniški direktor Marc Kalman par, so se pojavila leta 2020, skupaj sta se v javnosti prvič pojavila na pariškem sejmu mode leta 2021, po treh letih zveze pa sta spomladi 2023 naznanila, da se razhajata.

Kylie Jenner in Travis Scott

Kylie Jenner in Travis Scot sta se razhajala in ponovno združevala celih pet let, januarja 2023 pa je vir blizu resničnostni zvezdnici za People povedal, da Jenner in Travis nista več skupaj.

Mariah Carey in Bryan Tanaka

Po sedmih letih zveze je kraljica božiča znova samska.

Namigovanja, da sta se z Bryanom Tanako razšla, so se pojavila, ker je ta ni spremljal na njeni mini božični turneji, razlog za razhod pa naj bi bila njegova želja po družini, ki mu je 13 let starejša pevka ni bila pripravljena uresničiti.