Kraljica ima drame s princem Harryjem in njegovo ženo dovolj

V Buckinghamski palači so se odločili, da javnost ne bo nikoli izvedela izsledkov preiskave, ki so jo sprožili, potem ko sta dve nekdanji zaposleni obtožili ​Meghan Markle maltretiranja ter zato tudi dali odpoved.

Zaradi nje naj bi zaposleni trpeli za posttravmatskim stresnim sindromom. FOTO: Reuters

Obe sta marca javno spregovorili o svoji izkušnji, zaradi katere sta bili menda hudo travmatizirani, nekateri so njuno stanje primerjali celo s posttravmatskim stresnim sindromom. Takrat so se iz Buckinghamske palače nemudoma odzvali in obljubili, da bodo storili vse, da bi zadevi prišli do dna, saj da »ne tolerirajo nikakršnega šikaniranja na delovnem mestu in ga tudi nikoli ne bodo«.

Nedolgo zatem pa je zadeva potihnila in vse, kar so zdaj iz palače sporočili, je, da je preiskava končana, »priporočila in nadaljnji postopki pa predani naprej«. Zadeva je celo tako močno ovita v skrivnost, da niti vpleteni niso in menda tudi nikoli ne bodo izvedeli, kaj so preiskovalci ugotovili.

Menda je k tej odločitvi pripomogla sama kraljica Elizabeta II., ki da ima drame, povezane s princem Harryjem in njegovo ženo, že vrh glave. »Ljudje so sumili, da bodo celotno zadevo pometli pod preprogo, in, kot kaže, se je to tudi zgodilo,« pa je dejal vir blizu kraljevim. Meghan je očitke ves čas ostro zavračala, njeni odvetniki pa so jih opisali kot »kampanjo, da bi očrnili njen ugled«.

Vojvodinja Susseška je očitke ves čas ostro zavračala.

Mnogi so sicer upali, da bodo kaj o preiskavi izvedeli v letnem poročilu o kraljičinih izdatkih ter delu, v katerem palača vsako leto obvešča davkoplačevalce, kako vladarica in člani njene družine zapravljajo njihov denar, a kraljevi so najeli zasebne preiskovalce in jih plačali iz lastnega žepa, zato jim o tem javnosti ni treba obveščati.