Mojstri podkastov: nekateri bolj »špasni«, drugi se trudijo biti poučni (Suzy)

Za večino bi bilo bolje, da bi ostali v domačih dnevnih sobah, kjer se najpogosteje snemajo, a nekateri so pravi biseri. Gre za poglobljene in predvsem neformalne klepete, ki jih lahko vodijo amaterji. Njihov časovni razpon je različen, od sprinterskih dvajsetminutnih do maratonskih večurnih razpredanj o tem in onem. Nekateri so bolj 'špasni', drugi se trudijo biti poučni, največ je takšnih, ki so namenjeni sami sebi. V dobi, ko se s tem lahko ukvarja vsak, ki si tega želi, ne glede na kakovost končnega produkta, smo izbrskali nekaj izurjenih izpraševalcev, ki se znajo poglobiti v temo in ust...