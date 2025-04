Policiste klicali na pomoč iz naselja Prapreška pot, 17-letnik podivjal

Policiste PP Novo mesto so v četrtek nekaj po 21. uri poklicali na pomoč iz naselja Prapreška pot, kjer naj bi prišlo do pretepa. Na kraju so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da se je 17-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, nedostojno vedel do družinskih članov, jih žalil in poniževal.

Zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva

Kršitelj med postopkom ni upošteval opozoril in ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.