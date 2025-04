Zakaj jemo trikrat na dan? Naši predniki niso

Kako je torej nastala navada treh dnevnih obrokov? Nomadi, ki so se selili z letnimi časi in jedli, ko je bila hrana na voljo. Dokazi izpred 30.000 let kažejo, da so se zbirali okoli ognjišč in skupaj pripravljali hrano, prve oblike skupnega prehranjevanja.

Pred približno 12.000 leti je razvoj kmetijstva omogočil stalna naselja in presežke hrane. Tako se je uveljavila navada enega lahkega jutranjega in enega večjega večernega obroka.

V stari Šparti so bile skupne večerje, syssitia, zakonsko določene. Javno prehranjevanje je spodbujalo samodisciplino, družbeno povezanost in politične razprave. Rimljani pa so glavni obrok jedli že zgodaj popoldne.

Vikingi so jedli dvakrat na dan: dnevni in večerni obrok. Aborigini so imeli le en večji dnevni obrok, pripravljen v zemeljski peči. Prigrizki so ga dopolnjevali čez dan.

Trije obroki, britanski izum?

Britanska mornarica je že v 16. stoletju uvedla tri obroke, prilagojene urniku na ladji. Zajtrk, kosilo in večerja so se uveljavili tudi širše, zlasti po industrijski revoluciji, ki je prinesla strukturirane delovne dneve.

Današnji čas

Danes obroke prilagajamo življenjskemu slogu, službi, družabnim obveznostim in celo pandemiji. Dostava hrane, brunchi in popoldanske malice dokazujejo, da je sodobno prehranjevanje vse manj toga navada.