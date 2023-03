Kralja zapuščajo drug za drugim

Komaj slaba dva meseca pred kronanjem kralja Karla III. se je začelo zapletati, o čemer smo že poročali tukaj. Organizacija slovesnosti, ko bo kralj sedel na 700 let star prestol iz hrasta, na glavo pa mu bodo poveznili krono svetega Edvarda iz 22-karatnega zlata, sicer za zdaj poteka brez večjih težav, so jo pa kralju zagodli zvezdniki, ki bi morali dan pozneje nastopiti na velikem koncertu na dvorcu Windsor.

Adele je leta 2013 postala članica Reda britanskega imperija. FOTO: Mike Blake, Reuters

Kralj je v življenju spoznal že veliko zvezdnikov in upal je, da se bodo vsaj nekateri od njih odzvali povabilu ter postali del zgodovinskega dogodka. Na odru si je denimo želel videti Adele, ki je leta 2013 postala članica Reda britanskega imperija, odlikovanje ji je izročil sam Karel III. Poleg nje naj bi na koncertu, ki ga bo v nedeljo, 7. maja, zvečer v živo prenašala britanska nacionalna televizija, nastopili še Elton John, nekdaj ena najbolj priljubljenih britanskih dekliških skupin Spice Girls, Kylie Minogue, Harry Styles, Ed Sheeran, Robbie Williams, Lionel Ritchie in skupina Take That. A zvezdniki so menda začeli drug za drugim odpovedovati udeležbo.

Elton John in princesa Diana sta si bila zelo blizu, zato ni presenečenje, da ne želi nastopiti za njenega bivšega moža.

Da je to storil Elton John, najbrž ni presenetilo nikogar, saj je bil dobri prijatelj kraljeve prve žene princese Diane, spremljal je njene ločitvene borbe in jo tolažil, nastopil je celo na njenem pogrebu. Adele je uradno dejala, da na omenjeni dan že ima neodložljive obveznosti, a mnogi so prepričani, da je nastop odpovedala iz osebnih razlogov, saj je na vprašanje, kdo ji je ljubši, princ Harry ali princ William, odgovorila, da prvi. Da sta na dan kraljevega koncerta že zasedena, sta dejala tudi Harry Styles in Ed Sheeran, medtem ko bi bila lahko odsotnost Avstralke Kylie Minogue politično obarvana. Viri blizu pevki so prepričani, da je začutila nov veter, ki je zavel v domovini, in meni, da bi morala Avstralija britanskega monarha odstraniti s položaja vodje države. Nastop je za zdaj potrdil le Lionel Ritchie.