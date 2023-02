Karla III. zavrnili Elton John, Harry Styles in mnogi drugi

Znane so nove podrobnosti o načrtih za kronanje kralja Karla III., ki bo 6. maja.

Svojo vlogo na slovesnosti bosta imela starejši sin in prestolonaslednik William (40), pa tudi kraljev vnuk George (9), prvič pa se bodo v javnosti pojavili tudi vsi Camillini vnuki. In sicer otroka njenega sina Toma Parkerja Bowlesa (48) in hčerke Laure Lopes (45). Tako bo Karel III. v obred vključil Lolo (15) in Freddyja (13), Bowlesa in Elizo (15) ter dvojčka Louisa in Gusa (13).

Težave s pevci

Čeprav so organizatorji mislili, da bodo brez težav zbrali znane glasbenike na koncertu v Windsorskem gradu, jim ne bodo zapeli ne Elton John, ne Spice Girls, ne Robbie Williams, Adele, Ed Sheeran, niti Harry Styles zaradi vnaprej dogovorjenih obveznosti.

Skromnejša slovesnost

Tudi slovesnost bo skromnejša od prejšnjih. Namesto v kraljevi kočiji se bo kraljevi par vozil v odprtem avtobusu, gostov bo le 2000 in vse skupaj bo trajalo eno uro, namesto treh ur, saj so ugotovili, da je to bolj sprejemljivo za televizijsko občinstvo, poroča 24sata.hr.

Kraljica Elizabeta II. je imela prvi televizijski prenos kronanja pred 70 leti. Ali bosta na kronanje povabljena princ Harry in Meghan Markle, še ni znano.

