Kolesarka po dveh tednih umrla v bolnišnici

UKC Maribor je policiste v četrtek obvestil o smrti 82-letne ženske, ki je bila 10. aprila letos sama udeležena v prometni nesreči na območju Limbuša, ko je s kolesom zapeljala v jarek. Zdravniki so se namreč dva tedna borili za njeno življenje, vendar so bile poškodbe žal prehude. Letos je to na območju tamkajšnje policijske uprave tretja smrtna žrtev prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa je umrl en udeleženec.

S PU Maribor so poročali o dveh hudih nesrečah. Prva se je zgodila popoldne zunaj naselja Zgornja Brežnica, ko je voznik osebnega avtomobila trčil v voznika tovornega vozila. V dogodku so se poškodovali oba voznika in pet potnikov, eden od udeležencev je bil huje ranjen. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, sporoča tiskovna predstavnica Anita Kovačič.

Druga nesreča se je zgodila, ko je voznik osebnega avtomobila v Mariboru trčil v voznico e-skiroja; slednja se je huje poškodovala. Odpeljali so jo v UKC Maribor. »Policisti tudi v tem primeru še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« je dodala Kovačičeva. Hudo nesrečo so obravnavali tudi na območju PU Celje, in sicer v Rifengozdu. Tam je pri vožnji po strmem klancu navzdol padel kolesar.