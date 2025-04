Pretresljiva zgodba o takrat štiriletnem dečku, ki je del življenja preživel zadet od kokaina in bil na pragu smrti, je minuli teden dobila sodni epilog. 34-letni oče, ki se je mrzlično otepal vsakršne odgovornosti za stanje, v katerem se je znašel njegov sin, in prst celo uperil v malčkovo mater, je krivdo za očitano mu kaznivo dejanje priznal. Pred dnevi je mati zoper odgovorne vložila kazensko prijavo. V času stikov med 9. julijem 2023 in 30. julijem ter med 5. in 12. avgustom istega leta je sina na neugotovljenem kraju izpostavil prepovedani drogi, tako da je prišel v stik s kokainom, ki...