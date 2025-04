Zakonca Trump prispela v Rim, Melania presenetila z neobičajno izbiro (FOTO)

Sinoči sta iz Združenih držav Amerike v Italijo pripotovala tudi ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania, ki se bosta danes skupaj z množico drugih državnikov udeležila pogreba papeža Frančiška.

Predsednik in prva dama sta bila ob pristanku v Rimu videti otožna in nekoliko utrujena po naporni poti, a sta kljub temu pozdravila novinarje, varnostnike in podpornike, ki so ju pričakali na letališču. Večina pa je ob tem opazila nekaj nenavadnega – Melania je nosila čevlje brez pete, t. i. balerinke.

Na več ur trajajočem letu je seveda udobje na prvem mestu, tudi iz varnostnih razlogov strokovnjaki odsvetujejo obutev, ki bi ob morebitni evakuaciji otežila gibanje, kljub temu pa nekdanjo manekenko redko vidimo v čevljih z nizkimi petami ali celo brez njih.

Kljub svojim 180 centimetrom višine redko nosi čevlje brez pete. FOTO: Nathan Howard/Reuters

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters