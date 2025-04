Ojoj, Luka Dončić staknil trebušno gripo, a je kljub temu prispeval točke za svojo ekipo (VIDEO)

Ekipa Los Angeles Lakers je na tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške košarkarske lige NBA v Minneapolisu izgubila. Igralci Minnesote Timberwolves so bili odločnejši in zmagali s 116:104 ter povedli z 2:1 v zmagah. Naš as Luka Dončić ob težavah s trebušno gripo ni bil strelsko razpoložen, dosegel je 17 točk, 7 skokov in 8 podaj.

Dončić je za poražene goste iz igre metal 6:16 in zgrešil enega od štirih prostih metov. Njegov soigralec LeBron James je bil prvi strelec tekme z 38 točkami, ujel je deset žog in štirikrat podal, Austin Reaves je za jezernike, ki se jim v zadnjih petih minutah ni uspelo priključiti za preobrat, dodal 20 točk.

Za zmagovite gostitelje, ki so tekmo zaključili z delnim izidom 13:1, je Jaden McDaniels dosegel 30 točk, Anthony Edwards pa 29 ob po osmih skokih in asistencah. Julius Randle je prispeval 22 točk.

Četrta tekma bo jutri ob 21.30 po slovenskem času, ko bo gostiteljica znova Minnesota.