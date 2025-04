Umrla je Virginia Giuffre, ena najbolj znanih žrtev spolnega predatorja Jeffreyja Epsteina

Virginia Giuffre, ki je pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina obtoževala spolnih zlorab, je v petek naredila samomor, je sporočila njena družina. 41-letna Giuffre si je življenje vzela Avstraliji, kjer je živela zadnjih nekaj let.

Giuffre je bila ena prvih, ki so pozivale h kazenskemu pregonu Epsteina in drugih, ki so mu pomagali pri spolnem zlorabljanju mladoletnic. Policiji je posredovala ključne informacije, ki so prispevale k preiskavi in poznejši obsodbi Epsteinove sodelavke Ghislaine Maxwell ter drugim preiskavam zveznega tožilstva v New Yorku.

Leta 2019 na sodišču v New Yorku FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

»Življenje je izgubila zaradi samomora, potem ko je bila vse življenje žrtev spolnih zlorab in trgovine z ljudmi. Bila je zagrizena bojevnica proti spolnim zlorabam in trgovini z ljudmi. Na koncu je bil davek zlorabe tako težak, da je za Virginio postalo nevzdržen,« je za medije sporočila družina pokojne.

Odraščala je na Floridi, kjer naj bi jo spolno zlorabil družinski prijatelj, zaradi česar je končala na ulici. Maxwell jo je pripeljala do Epsteina, ki jo je po njenih navedbah spolno zlorabljal od leta 1999 do leta 2002.

Obtožila je tudi princa Andrewva. FOTO: Handout Afp

Giuffre je trdila, da jo je Epstein podajal naprej svojim vplivnim prijateljem, vključno z britanskim princem Andrewom, ki je obtožbe zanikal, leta leta 2022 pa z njo sklenil poravnavo brez priznanja krivde.

Epstein se je leta 2019 ubil v newyorškem zaporu, kjer sedaj dolgoletno zaporno kazen prestaja Maxwell. Giuffre se je še pred Epsteinovo aretacijo leta 2019 z možem preselila v Avstralijo.