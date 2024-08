Znak nespoštovanja: domnevno mnenje kraljice Elizabete II. o Donaldu in Melanii Trump

Zakonca Trump sta se s kraljico Elizabeto II. srečala dvakrat. Leta 2018 na delovnem in leta 2019 na državniškem obisku.

Melania je spremljala moža na zasebni čajanki na gradu Windsor in Berkshire ter na uradnem srečanju s širšo kraljevo družino, kjer sta bila tudi princ William in princesa Kate.

Pokojna monarhinja je bila znana po tem, da je osebno mnenje in razmišljanje ohranjala zase, a v odlomku iz nove knjige z naslovom Potovanje okoli kraljice (A Voyage Around the Queen) britanskega časopisa Daily Mail, ki jo je napisal Craig Brown, piše, kaj naj bi si monarhinja v resnici mislila o Trumpovih in njunem zakonu.

»Nekaj tednov po obisku Trumpa je bližnjim zaupala, da se ji je zdel zelo grob in neolikan. Zlasti se ji je zdelo nesramno, da ji je vedno gledal čez ramo, kot bi iskal kaj zanimivega,«

piše Brown in dodaja, da je bila kraljica prepričana, da imata zakonca Trump nekakšen dogovor. »Zakaj bi se sicer Melania poročila z njim?« naj bi se spraševala.

V odgovor na omenjene zapise je direktor za komunikacijo v Trumpovi predsedniški kampanji Steven Cheung za Newsweek povedal, da niso nič drugega kot izmišljotine, namenjene zgolj večanju prodaje knjige, ki spada v smeti ali med znanstveno fantastiko.

A ne le zaposleni Donalda Trumpa, na navedbe v knjigi so se odzvali tudi viri iz palače in prav tako zanikali zapise o mnenju kraljice glede Donalda in Melanie:

»Kraljica je Donalda in Melanio dojemala kot zelo uglajena in graciozna gosta,« je za GB News povedal nekdanji zaposleni v palači Jack Stooks in komentiral tudi domnevno mnenje kraljice o paru Trump:

»Vedno je bila zelo diskretna in nikoli ne bi podajala takšnih pripomb. Takšni zapisi so znak nespoštovanja spomina nanjo.«