Poljub, ki je šokiral svet: pet presenetljivih gest papeža Frančiška

Danes bodo množice v Rimu na zadnjo pot pospremile papeža Frančiška, ki je umrl na letošnji velikonočni ponedeljek 21. aprila.

Papež Frančišek, rojen kot Jorge Mario Bergoglio v Argentini, je bil vsekakor drugačen vodja Rimskokatoliške cerkve: človek sodobnejših pogledov kot tisti, ki so ta položaj zasedali, preden ga je leta 2013 prevzel on.

Medtem ko je vodil katoliško cerkev, je pogosto presenetil z izjavami, ki so sprožale polemike, a tudi nasmehe in ganjenost. Pri vernikih in nevernikih. Bilo je veliko nepozabnih trenutkov, stil.kurir.rs je zbral nekaj najbolj odmevnih:

Papež s klovnovskim nosom

Leta 2013 si je papež Frančišek nadel rdeč klovnovski nos in presenetil mladoporočenca, ki sta kot prostovoljca v bolnišnicah s klovnskimi nastopi zabavala otroke.

FOTO: Profimedia

Fotografija, ki je ob tem nastala, je hitro obkrožila svet in dokazala, da je bil pripravljen na šalo in zabavo, kar je bilo v popolnem nasprotju z resnimi obrazi njegovih predhodnikov.

Skrivalnice v trgovini s ploščami

Leta 2022 je papež pobegnil iz Vatikana, da bi obiskal svojo najljubšo trgovino s ploščami v središču Rima.

Prodajalec je povedal, da je tja hodil, še preden je postal papež. Čeprav je mislil, da bo ostal neopažen, ga je po naključju ujel španski novinar, ki je sedel v taksiju pred trgovino.

Na naslovnici LGBT revije

Medtem ko ni bilo presenečenje, da se je papež znašel na naslovnici revije Time, je velik val presenečenja sprožila naslovnica LGBT revije The Advocate, ki ga je razglasila za osebnost leta 2013.

Slavna izjava papeža Frančiška »Kdo sem jaz, da sodim?« v kontekstu razprave o istospolnem duhovniku je postala ena njegovih najbolj prepoznavnih misli.

Čeprav je podpiral tradicionalni zakon med moškim in žensko, je poudarjal, da ni zločin biti gej.

Poljub, o katerem je govoril ves svet

Leta 2013 je papež poljubil v glavo Vinicia Rive, Italijana, ki je trpel za nevrofibromatozo tipa 1, boleznijo, zaradi katere je imel po telesu velike tumorje.

Vinicio je bil vajen, da so se ga ljudje izogibali, a papež je brez pomisleka pristopil, ga objel in poljubil.

»Ni se bal moje bolezni,« je sedaj že pokojni Riva tedaj povedal za CNN. »Brez besed me je objel. Ves sem zadrhtel. Občutil sem toplino.«

Ljudsko zdravilo na latinskoameriški način

Papež Frančišek se je vse življenje boril z boleznimi, del pljuč so mu odstranili že, ko je bil star 21 let. Med zdravljenjem je prisegal na naravne metode: čaj, sadje, pa tudi, kot je sam šaljivo priznal, tekilo!

V enem od posnetkov, v katerem je govoril z verniki iz Mehike, so ga vprašali, kako je z njegovim kolenom. Odgovoril je:

»Veste, kaj potrebujem za koleno? Malo tekile!«

Njegovi sogovorniki so se glasno nasmejali in mu, ob morebitnem ponovnem srečanju, obljubili steklenico pijače.