Najbolj grenko stvar na svetu najdemo tudi v naših gozdovih

Grenka hrana in pijača je običajno tista, ki ima med ljudmi najmanj privržencev. A, če mislite, da so pelin, grenivka, limona, kava, ali brstični ohrovt nekaj najbolj grenkega, kar lahko daste v usta, pomislite ponovno.

Znanstveniki s tehnične univerze v Münchnu so namreč ugotovili, da je najbolj grenka stvar na svetu vrsta glive, ki jo najdemo tudi pri nas. Njeno latinsko ime je amaropostia stiptica, v Sloveniji pa jo poznamo kot trpki skutnikovec.

Gliva je klasificirana kot neužitna, ni pa strupena, in tisti, ki jih je premagala radovednost in jo se njene površine dotaknili z jezikom, pravijo, da je tako trpka, da so imeli občutek, kot bi se njihova celotna usta zakrčila, nekateri so dejali celo, da jih je od same trpkosti začelo dušiti.

Trpki skutnikovec FOTO: Wikipedia

Da povzroča krčenje tkiv, je mogoče razbrati tudi iz njenega imena – latinski izraz stiptica namreč pomeni prav to, nekaj, kar je stiptično, namreč krči tkiva in zavira krvavitev. Gliva naj bi imela tudi sposobnost slednjega, če jo nanesemo na rano.

Znanstveniki iz omenjene univerze so med preučevanjem te glive naleteli na izredno zanimivost – tri grenke spojine, ki jih prej niso videli še nikjer, ena od njih pa bi lahko bila celo najbolj grenka spojina na svetu. Gre za oligoporin D, ki je tako močan, da bi lahko njegovo grenkobo in trpkost še vedno čutili, tudi če bi le gram spojine raztopili v 1200 litrih vode.