Kralj Karel in kraljica Camilla nista prišla: to je razlog, da ju ni bilo ob valižanski princesi

Kate Middleton je v katedrali Westminster organizirala četrti božični koncert. Nanj je povabila širok krog ljudi, ki so kakorkoli pripomogli do lepše skupnosti, ob njej so bili člani družine, ni pa bilo najvišjih predstavnikov britanske kraljeve družine: kralja Karla in kraljice soproge Camille, piše People.

Uradnega pojasnila, zakaj nista prišla, palača ni podala, domneva se, da sta ostala doma zato, da bi bila vsa pozornost namenjena organizatorki.

Ob prisotnosti kralja in njegove žene kraljeva hierarhija zahteva, da sta v središču. Glede na to, da je dogodek, ki se je odvijal v petek osebni projekt valižanske princese in je bila ona gostiteljica, se jima je zdelo prav, da se ga ne udeležita.

Odstotna sta bila tudi lani, ko je imel monarh obveznosti na svojem posestvu Highgrove v Gloucestershireu, ki je več kot sto kilometrov oddaljeno od Londona, kjer je potekala prireditev.

Te sta se udeležila leta 2022, ko je bila posvečena kraljici Elizabeti II.

Poleg tega kraljica Camilla še vedno okreva po nedavno preboleli pljučnici in je javne nastope po nasvetu zdravnikov skrčila na minimum.

Kralj in kraljica res nista prisostvovala tradicionalnemu prazničnemu dogodku, so pa bili ob princesi njen mož, princ William in njuni trije otroci, princ George, princesa Charlotte ter princ Louis.

Prisotni so bili tudi njeni najožji družinski člani: mama Carole in oče Michael Middleton, sestra Pippa in brat James Middleton.

Kralj je, čeprav ni prišel na dogodek snahe, tej priskrbel lepo predbožično darilo in odigral eno ključnih vlog pri organizaciji koncerta:

Podaril je več smrek iz velikega parka Windsor, ki so krasile katedralo in njeno zunanjost. Drevesa bodo kasneje podarjena lokalni skupnosti.