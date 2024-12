Ganljivo pismo valižanske princese: pred pomembnim dnem sporoča tole

Čeprav je december še čisto svež, se Kate Middleton že pripravlja na veliki božični dogodek, ki ga bo gostila ta konec tedna.

Prejšnji mesec je namreč naznanila, da bo tudi letos organizirala božični koncert, ki bo 6. decembra v katedrali Westminster ter se bo odvijal pod naslovom Skupaj na božič (Together at Christmas) piše Hello.

Na uradnem instagram profilu valižanskega princa in princese pa je delila ganljivo sporočilo, v katerem je poudarila pomen ljubezni, prijaznosti in odpuščanja.

Zapisala je, da je božični čas čas, da se zavemo pomena sočutja in tega, kako ne glede na razlike, ki so med nami, potrebujemo drug drugega.

»Božič je zame eden najljubših delov leta. Je čas za praznovanje in veselje, hkrati pa priložnost, da malo upočasnimo in razmislimo o pomembnih stvareh, ki nas povezujejo,« je zapisala v sporočilu, ki bo prebrano na dogodku v katedrali. Dodaja:

»Ko si vzamemo čas in se odmaknemo od vsakodnevnih pritiskov, lahko živimo z odprtim srcem, polnim ljubezni, prijaznosti in odpuščanja, kar je bistvo božičnega duha.«

Subtilno se je dotaknila izzivov, s katerimi se je v letu, ki se poslavlja, soočala njena družina:

»Ljubezen je svetloba, ki lahko sveti tudi v najtemnejših časih.«

Valižanska princesa se je po zaključku preventivne kemoterapije pred kratkim vrnila k javnim obveznostim.

V prazničnem času namerava ostati aktivna, prisotna bo na nekaterih dogodkih v okviru državnega obiska katarskega emirja in njegove žene v Veliki Britaniji.

V petek se bo odvil koncert, katerega gonilna sila je princesa:

»Letos bo koncert priložnost za razmislek o pomenu ljubezni in sočutja ter o tem, kako zelo potrebujemo drug drugega, zlasti v težkih trenutkih,« je ob najavi dogodka sporočila palača Kensington ter dodala:

»Svečanost bo izpostavila posameznike iz vse Velike Britanije, ki so v svojih skupnostih izkazali veliko ljubezni, prijaznosti in empatije.«