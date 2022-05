Konec je: zaroko preklicala zaradi druge ženske

Kako sta prikupna skupaj! Ta komentar ob fotki pevca Liama Payna in rjavolase lepotičke, ki se ji obraza tako rekoč ne vidi, a so vsi sklepali, da je njegova zaročenka Maya Henry, je razkril resnico. Kajti čeprav je pevec nekdanje fantovske skupine One Direction videti blaženo srečen v dekletovem objemu, ženska, ki ga na fotki objema, pač ni Maya.

Nedavno sta bila zaljubljena. FOTO: Osebni Arhiv

»Čeprav vas imam oboževalce strašno rada, prosim, nehajte mi prepošiljati in komentirati fotko mojega zaročenca, kako objema drugo. Na sliki namreč nisem jaz! Dovolj hudo je že, da vem, da se je to zgodilo, a tega ne želim tudi gledati. Dovolj!« je Mayo, ki se je z zvezdnikom zaročila predlani in ima v njegovi hiši, kamor se je vselila med pandemsko karanteno, še vedno svoje reči, šokiralo razkritje zaročenčeve prevare.

»V popolnem šoku je. Trenutno ureja, kako svoje stvari izseliti iz njegove hiše, da lahko nato obrne nov list in pozabi, da je bil Liam kadar koli del njenega življenja. Bila sta zaročena, on pa ji ni izkazal niti trohice spoštovanja.«

Marca še srečna

Fotka je razgalila pevčevo nezvestobo, čeprav očitno ne gre le za aferico za eno noč. Še preden je novica o razpadu razmerja in razdrti zaroki namreč obredla svet, še preden se je Mayi uspelo izseliti, že se je pevec tudi v javnosti pokazal z novo ljubimko.

Aliana mu je spodnesla tla pod nogami. FOTO: Osebni Arhiv

Omrežila ga je 24-letna manekenka Aliana Mawla, ki se je sicer že leta 2018 pojavila v pevčevem glasbenem videu za skladbo Familiar, zdaj pa je med njima očitno zaprasketalo in se vnelo tudi zasebno in za ugasnjenimi kamerami. Pri tem je vir dejal, da je z Mayo v resnici končal že pred enim mesecem, zato so njene opazke, v katerih o Liamu še vedno govori kot o zaročencu, zavajajoče in neresnične. »Nista več skupaj, razšla sta se že pred enim mesecem.« A čeprav Liam piše novo poglavje v svojo ljubezensko knjigo, so vsaj za Mayo srčne rane še vedno odprte in sveže. Morda tudi zato, ker je Liam še marca opeval njuno ljubezen, češ da še nikoli nista bila tako srečna.

Iz prejšnjega razmerja s pevko Cherly ima sina Beara.

»Zelo, zelo srečna sva. Tako srečna kot nikoli. Med covidom sva se sicer morala soočiti z marsikatero oviro in težavo, a na koncu sva zaradi tega postala še bolj trden in bolj povezan par,« je dejal in dodal, da so se v zahtevnem obdobju na preizkušnji znašli tudi mnogi, že dolgo poročeni par. »Ko potegnem črto, skupaj sva, zaročena in zelo srečna.« A to je bilo marca, od tedaj pa se je marsikaj spremenilo, očitno tudi njegova čustva.

Njuna ljubezenska plovba ni bila mirna. Potem ko sta se avgusta predlani po dobrem letu ljubimkanja zaročila, je on manj kot eno leto pozneje zaroko preklical. Menda kar je spoznal, da mu razmerja ne gredo najbolje od rok. A ohladitev je bila kratkega roka, manj kot dva meseca pozneje sta bila spet noro zaljubljena in vnovič zaročena. Zdaj pa je njuni zaroki že v drugo odklenkalo, verjetno nepovratno, saj se je Payne že ogrel za drugo.