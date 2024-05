Nekdanji osebni varnostnik o umazanih igrah Angeline Jolie

Lastnik podjetja za varovanje SRS Global, ki je bilo v preteklosti zadolženo za varnost Angeline Jolie Tony Webb, je za sodišče v Los Angelesu razkril umazane igre igralke.

Odvetniki Brada Pitta so namreč predložili dokumente, iz katerih je razvidno, da je ta med bojem za skrbništvo, ki je bil del odmevne ločitve od igralca otroke prepričevala, naj se izogibajo očetu in naj se ne družijo z njim, piše The Sun.

Nekdanji član specialnih enot vojske je v izjavi povedal, da je za družino delal več kot 20 let, začenši leta 2000. Njegovo podjetje še vedno varuje Pitta, Jolijeva je prekinila sodelovanje z njimi.

Pojasnil je, da je z vidika varovanja družine običajno navodila prejemal od igralkinega osebnega asistenta Michaela Vieira.

Glede zakona med zvezdnikoma je dejal, da se je zavedal, da bo ločitev leta 2016 vplivala tudi nanj :

»Po ločitvi je moje podjetje SRS Global še naprej skrbelo za varnost gospe in gospoda Jolie-Pitt ter njunih otrok. Malo, preden sta dva moja pogodbenika pričala na sodišču, domnevam, da zaradi skrbništva nad otroki, me je poklical Vieira.

Dejal je, da je slišal, da nameravata dva zaposlena pričati na sodišču in me vprašal, ali bi to lahko preprečil. Menim, da je to prosil po naročilu Jolijeve.«

Webb je pojasnil, da nima pooblastil, da bi varnostnikoma to onemogočil, saj sta bila neodvisna, z njim sta sodelovala po pogodbi in nista bila njegova neposredno zaposlena.

»Gospod Vieira je dejal, da bi moral opozoriti zaposlene, kaj bi se lahko zgodilo, če bosta pričala o družini, in da bi jih Jolijeva lahko tožila. Predal sem jima sporočilo.

Eden od njiju, Ross Foster je takoj sklenil, da bo, če bo pozvan na sodišče, pričal ne glede na vse in da bo, če bo vprašan, povedal, da je igralka otroke spodbujala, naj z očetom preživijo čim manj časa,« trdi Webb.

Grožnje o tožbi so se s strani osebnega pomočnika igralke večkrat ponovile, a sta oba varnostnika pričala, zato je Angelina junija 2021 prekinila sodelovanje z njegovim podjetjem.

Webb se je v pismu igralki zahvalil, ker je lahko sodeloval z njo.

Napisal je, da ga žalosti, ker sta se njuni poti razšli, in da se zaveda, da mu pripisuje krivdo zaradi dejanj zaposlenih, vendar kot na zunanje sodelavce nanje ni imel vpliva.

Ona mu je odgovorila le: »Pazi nase. Kot vedno. Angie.«

Pričevanje telesnih stražarjev je znova aktualno zaradi zadnjih bitk za posest v Franciji Chateau Miraval, ki jih bijeta nekdanja zakonca.

Pitt je sodišče prosil, naj razveljavi pogodbo, s katero je Angelina svoj delež prodala ruskemu tajkunu Yuriji Sheflerju. Trdi, da sta bila nekdanja zakonca dogovorjena, da bosta delež, če bosta hotela izstopiti iz dejavnosti, najprej ponudila drug drugemu.

Angelinini odvetniki zagotavljajo, da ji je Brad pri odkupu ponudil nemogoče pogoje, zato je izbrala tretjega kupca.

Sojenje o razveljavitvi prodajne pogodbe se bo nadaljevalo 16. maja.