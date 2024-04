Angeline Jolie gre do konca: kaj je na skrivnih posnetkih, s katerimi grozi Bradu?

Ločitvena vojna se nadaljuje. Nekdanja zakonca Angelina Jolie in Brad Pitt se še kar srečujeta na sodiščih, tokrat je glavni predmet spora dvorec Château Miraval v Franciji.

Igralka je vlogo za ločitev od zvezdnika vložila leta 2016 potem, ko je na zasebnem letalu prišlo do spora in fizičnega obračuna, o katerem je kmalu izvedel cel svet, vendar Angelina trdi, da se je nasilje v zvezi začelo že mnogo pred tem dogodkom.

»Zgodovina fizične zlorabe Angeline Jolie s strani njenega bivšega moža sega daleč nazaj in se ni začela na zasebnem letu iz Francije v Los Angeles, je pa to bilo prvič, da so bili v obračun vključeni tudi otroci,« piše v novih dokumentih.

Kot je za InTouch povedal vir, je 48-letna igralka pripravljena storiti vse, da bi uničila 60-letnega Brada in dodaja, da bi lahko v skrajni sili uporabila skrivne posnetke, iz katerih je razvidno, kako jo Pitt zlorablja.

»Angelina je Brada med zakonom večkrat skrivoma snemala in jasno je povedala, da bo te posnetke uporabila, da bi se mu maščevala,« je še dodal vir, ki je prepričan, da bo Jolijeva to storila, kadar bo odbila občutek, da se zadeve na sodišču ne odvijajo njej v korist ali če se bo Pitt hotel povezati z otroki.

Je pa vir dodal še, da bi Brad lahko vse skupaj označil za blefiranje bivše.

»Četudi ima posnetke res, bi ti prav tako, če ne celo bolj, škodovali njej kot njemu in bi na koncu uničili oba.

Javnost bi namreč spoznala, kakšna sta bila za zaprtimi vrati in to, kar se je dogajalo, nobenemu od njiju ne more biti v ponos. Oba sta bila drug do drugega zlobna.«

Zadeve se torej še ne umirjajo, je pa res, da je Brad odstopil od bitke za skrbništvo:

»Ugotovil je, da je vse skupaj zaman in upal, da bo s tem pri Angelini dobil nekaj točk, a se je zmotil. Življenje ji je spremenil v pekel in ona ga želi uničiti,« je še povedal vir.