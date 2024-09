Kate Middleton znova navdušila: tako je presenetila bolno deklico

Valižanska princesa se trenutno res ne pojavlja v javnosti, a to ne pomeni, da zaradi bolezni, za katero se zdravi, ni aktivna.

Te dni je na naslov Britanke Kirsty Kerr prispel odgovor na njeno pismo, ki ga je decembra lani naslovila na princesino fundacijo.

Kerrova, katere hči Isla ima celiakijo, je Kate Middelton pisala v sklopu princesine kampanje Shaping Us, ki se posveča duševnemu zdravju otrok.

Tedaj petletna Isla je imela težave s tem, da se je zaradi avtoimunske bolezni počutila drugačna od prijateljev, saj je morala uživati hrano brez glutena in je imela manj energije za igro.

»S tem se je začela boriti na način petletnice,« je zapisala mama in nadaljevala: »Nikakor ne more izključiti dejstva, da je drugačna. Presenečena bom, če se pri njej ne bo pojavila kakšna s hrano povezana tesnoba. Ona razume, da če uživa gluten, trpi bolečine, a vedno nam je govorila, da ne želi jesti le hrane brez glutena.«

Deklica Isla je bila nad pismom iz princesine fundacije navdušena. FOTO: Profimedia

Prav to je bil razlog, da je Kirsty pisala princesi:

»Nikoli še nisem zasledila, da bi kdo govoril o tem, kako to vpliva na odraščanje otrok in na njihovo duševno zdravje. Pomislila sem: "Kot mama bom pisala drugi mami,"« piše v pismu in še:

»Očitno je to treba reševati na pravi način. In začela sem s pismom vam, kot mama drugi mami s tremi otroki. Kot nekomu, ki razume, kaj morajo prenašati otroci, ki so drugačni.

Čeprav iz popolnoma drugačnega razloga.«

Na njeno veliko presenečenje je po osmih mesecih prišel odgovor.

Sicer ne od Kate osebno, temveč od njene fundacije, katere namen je poudarjanje pomena pravilne vzgoje v zgodnjem otroštvu.

V odgovoru se mamici zahvaljujejo za pismo, v katerem izpostavlja pogosto spregledano tematiko, in ga zaključujejo z besedami:

»Zelo prijazno od vas, da ste se potrudili in nam pisali. Valižanska princesa me je prosila, naj vam in vaši družini pošljem prisrčne pozdrave z najlepši željami.«

Po besedah Kirsty je bila njena hči navdušena:

»Mama, princesa Kate razume, da sem brez glutena,« je dejala deklica, ki se ji princesa zdi, kot je zaupala Kirsty, najglamuroznejša ženska na svetu.