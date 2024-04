Kate Middleton ima razlog za slavje

V britanski kraljevi družini je navada, da ob rojstnem dnevu otroka njegovi starši v svet pošljejo najnovejšo fotografijo, ki jo v primeru otrok Kate Middleton in princa Williama posname princesa. Oboževalci kraljeve družine bi bili zelo razočarani, če bi bilo za šesti rojstni dan princa Louisa drugače.

Vsekakor je to vesel dan za njegovo mamo, očeta in vso družino, ki jo zadnje čase pretresajo mnoge težave.

Princ Louis je nedvomno tisti, ki skrbi, da v družini Wales ni dolgčas, revija Hello je zbrala nekaj prelomnic v njegovem življenju.

Rojstvo

Najmlajši otrok princa Williama in Kate Middelton se je rodil 23. aprila 2018 v bolnišnici St. Mary, tako kot njegov starejši brat princ George in sestra princesa Charlotte.

Prvi Pozdrav zastavi

Mali Louis je bil deležen velike pozornosti leta 2019 ob paradi Pozdrav zastavi.

Tedaj je bil star 13 mesecev.

Ko je javnost prvič slišala njegov glas

Otroci Williama in Kate so leta 2020 sodelovali v zabavni igrici z Davidom Attenboroughom.

Zastavljali so mu vprašanja, na katera je znanstvenik odgovarjal, in tedaj je bilo prvič slišati Louisov glas. Princ je znanstvenika vprašal, katero žival ima najraje.

Prvič v vrtec

Njegov prvi obisk vrtca Willcoks je sovpadal z njegovim tretjim rojstnim dnem in nastala je prisrčna fotografija, ki jo je posnela njegova mama.

Praznovanje platinastega jubileja

Ob praznovanju platinastega jubileja kraljice Elizabete II. junija 2022 je Louis pritegnil veliko pogledov.

S svojimi vragolijami in nemirnim obnašanjem je bil v središču pozornosti.

Prvič v šolo

Septembra istega leta so George, Charlotte in Louis začeli obiskovati zanje novo šolo Lambrook, saj se je družina Wales tistega poletja preselila v kočo Adelaide na posestvu Windsor.

Božični debi

Leta 2022 se je Louis bratu in sestri prvič pridružil pri božični maši v Sandrighamu.

Velikonočna maša

Leta 2023 je bil z družino prvič pri velikonočni maši na gradu Windsor.

Kronanje kralja Karla III.

6. maja 2023 je bil za kraljevo družino zgodovinski dan, kronan je bil kralj Karel III. Louis je bil ob sestri, mami in očetu prisoten na slavnostnem dogodku v katedrali Westminster, starejši brat je bil dedkov častni paž.

Zaradi dolgega obreda, ki je trajal dve uri, je Louis vmes zapustil katedralo z varuško Mario Tereso Turrion Borrallo, se pa je družini pridružil na procesiji v palačo Buckingham in kasneje na balkonu.

Prva uradna zadolžitev

Po kronanju se akcija ni ustavila in družina Wales se je pridružila skavtski skupini v Sloughu, v okviru prostovoljne organizacije Big Help Out vključeni v pripravo kronanja.

Louis je ponosno polnil samokolnico in sedel očetu v naročju, medtem ko je William prevzel nadzor nad bagrom.