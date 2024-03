Zakaj so čustvene besede princese Kate, ki jih je namenila svojim otrokom, ko je izvedela, da ima raka, tako pomembne?

Valižanska princesa Kate Middleton je v marcu svetu razkrila, da je zbolela za rakom. V svoji uradni izjavi, objavljeni na družbenih medijih, je dejala: » Potrebovala sem čas, da sem okrevala po večji operaciji, da sem lahko začela zdravljenje. Najpomembneje pa je – potrebovala sem čas, da Georgeu, Charlotte in Louisu vse razložim na pravi način in jim zagotovim, da bo z mano vse v redu.«

Nato je nadaljevala: »Dobro sem in vsak dan postajam močnejša, osredotočam se na stvari, ki mi bodo pomagale pri zdravljenju – v umu, telesu in duhu. Imeti Williama ob sebi je velik vir tolažbe. Kot tudi ljubezen, podpora in prijaznost, ki ste jo izkazali številni izmed vas. Obema to veliko pomeni.«

V svoji izjavi je princesa poudarila, da je potrebovala nekaj časa, da svojim otrokom zagotovi, da bo z njo vse v redu. Zakaj je v teh situacijah pomembno ostati pozitiven?

Strokovnjaki iz Cancer Research UK so tem povedali naslednje; lahko ste pozitivni in razmišljate pozitivno, ne da bi se vedno počutili veselo ali optimistično. To pomeni tudi prepoznavanje nekaterih grozljivih scenarijev, ki se lahko pojavijo zaradi raka. Pozitivno razmišljanje poudarja pomen upanja. Tudi če je rak napredoval, vam lahko nekatera zdravljenja olajšajo simptome in izboljšajo kakovost življenja.

Občutek tesnobe in strahu je lahko znak moči in lahko odraža vaš pogum pri spopadanju z negotovo prihodnostjo. Včasih pa pomaga, če poskušate negativne misli, ki se pojavijo v vaši glavi, spremeniti v nekaj bolj pozitivnega. To zahteva vajo. Zato je pomembno, da ste v takih trenutkih pozitivni, saj tako upate, ste pogumni, močni, ljudem okoli vas pa vplivate zaupanje, da bo še vse dobro. Tako imate vi in tisti okoli vas vizijo svetle prihodnosti.