Princesa Kate po škandalu z družinskimi fotografijami prekinila molk

Britanska princesa Kate se je danes opravičila za zmedo, ki jo je povzročila zaradi digitalno spremenjene družinske fotografije z otroki, ki jo je ob materinskem dnevu objavila Kensingtonska palača. S tem je prevzela odgovornost po obtožbah o manipulaciji fotografije, zaradi česar je več tiskovnih agencij njeno objavo umaknilo.

»Želela bi se opravičiti za morebitno zmedo, ki jo je povzročila družinska fotografija, ki smo jo delili včeraj. Upam, da so vsi, ki praznujejo, imeli zelo vesel materinski dan,« je na družbenem omrežju X zapisala Kate. »Kot mnogi amaterski fotografi tudi jaz občasno eksperimentiram z montažo,« je dodala.

Britanska kraljeva družina se je znašla pod vse večjim pritiskom, da pojasni, kako je bila uradna fotografija valižanske princese spremenjena, potem ko jo je več tiskovnih agencij umaknilo s svojih portalov.

Sporna fotografija

Na sporni fotografiji je videti Kate, ki sedi, obdana s svojimi tremi otroki, princema Louisom in Georgeom ter princeso Charlotte. Fotografija, ki jo je posnel princ William ob materinskem dnevu, je bila prva uradna slika Kate po njeni abdominalni operaciji v januarju.

Sporna fotografija. FOTO: Twitter/kensingtonroyal

Fotografijo so v nedeljo objavili preko uradnih kanalov Kensingtonske palače in hitro je zakrožila po svetovnih medijih.

Vendar pa so agencije Getty Images, AFP, Reuters in Associated Press kmalu zatem umaknile fotografijo, češ da so opazile nedoslednosti med drugim pri postavitvi leve roke princese Charlotte, ki naj ne bi bila poravnana z rokavom jopice.

Zaradi pomislekov, da je bila fotografija »zmanipulirana«, se je za njen umik danes odločila tudi osrednja britanska tiskovna agencija PA.

Kot so po poročanju PA povedali kraljevi viri, je Kate naredila »manjše prilagoditve«, z Williamom pa sta želela ponuditi neformalno skupno sliko družine za materinski dan.

