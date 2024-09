Mohamed Al Fayed je skušal vplivati na princa Williama in Harryja

Več kot 20 nekdanjih zaposlenih londonske luksuzne veleblagovnice Harrods je nekdanjega lastnika Mohameda Al Fayeda obtožilo spolnega nasilja, pet celo posilstva.

Za časa njegovega in življenja princese Diane je bila vsem dobro znana njuna naveza.

Večkrat sta bila fotografirana skupaj, počitnikovala je z njegovim sinom Dodijem Fayedom, leta 1997 sta se Diana in Dodi smrtno ponesrečila v Parizu.

Kakšen pa je bil podjetnikov odnos do princesinih sinov in kako se jima je skušal prikupiti?

Princ William nikoli ni javno komentiral takratnega dogajanja, je pa o njem v knjigi spominov Rezerva pisal princ Harry, se za OK!Magazine spominja nekdanja kraljeva dopisnica za BBC Jennie Bond:

»Harry v knjigi piše o maminem prijatelju in navaja, da dokler je bila mama srečna, ni imel nič proti njemu,« pripoveduje Bondova in izpostavlja odlomek iz knjige, v katerem se Harry spominja, s čim je njega in starejšega brata hotel poslovnež očarati:

Harry in William sta bila navdušena na laserskimi igračkami iz Harrodsa, ki jima jih je podaril Mohamed.

»Bil je oče maminega fanta, zato se nama je najbrž hotel prikupiti. Če je bilo temu bilo, je dobro izbral. Menila sva, da je darilo genialno.«

Jennie je ugibala tudi, kako se princa počutita po nedavnih obtožbah glede spolnih zlorab njunega znanca. Prepričana je, da sta zagrožena:

»Verjamem, da sta, tako kot preostali svet, zgrožena, vendar ne vemo veliko, kaj sta sploh čutila od njega. Ali do Dodija. William denimo nikoli ni govoril o tem.«

»Ne dvomim pa, da se obema celotna zgodba gabi, sploh zaradi Mohamedovih trditev v javnosti, češ, da se je nameravala Diana poročiti z njegovim sinom.«